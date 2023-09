Veja como participar da 3ª temporada do ‘Curto! Podcast’

Projeto, que conta com recursos do FAC, transforma roteiros de curtas-metragens em áudio-histórias

Estão abertas as inscrições para a terceira temporada do Curto! Podcast, projeto que transforma roteiros de curta-metragem em áudio-histórias. A iniciativa foi concebida com reforço do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec).

O projeto é desenvolvido em parceria com a Kocria Audiovisual. A iniciativa nasceu com a premissa de ajudar roteiristas brasilienses a viabilizarem a produção de curtas que não puderam ser realizados por diferentes motivos, como falta de recursos, tempo ou conhecimento teórico.

“A gente viu que havia uma grande quantidade de histórias que ficavam paradas e poderiam ser transformadas em outro formato”, explica José de Campos, criador e preparador de elenco do Curto! Podcast.

Até agora, o projeto já viabilizou a publicação de 25 episódios dos mais diferentes gêneros, como terror, drama, comédia e romance, entre outros. O formato escolhido é inspirado nas antigas radionovelas, com narração, gravação de vozes das personagens e efeitos sonoros.

“É um projeto muito bem-aceito pelos autores dos roteiros selecionados”, conta José de Campos. “É a concretização da esperança de ver seu roteiro virando produto. Quando escutam o resultado final, eles ficam realmente emocionados.”

Nesta edição, serão produzidos mais 12 capítulos. Desse total, oito vão ser escolhidos a partir de um grupo técnico e, os outros quatro, por votação popular. Ao final do projeto, as produções serão divulgadas no perfil do Curto! Podcast em plataformas de áudio.

Os interessados em participar do projeto devem se inscrever até o dia 30 no site oficial do Curto! Podcast. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.​

Com informações da Agência Brasília