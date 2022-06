Veja como aproveitar festas juninas com segurança e tranquilidade

Para aproveitar as festas com segurança e tranquilidade, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) dá uma série de dicas

O mês de São João voltou com tudo no Distrito Federal. Isso porque ao menos 1,5 mil festas em alusão à data estão cadastradas e programadas para serem realizadas nestes próximos meses na capital. Grande parte delas, no Plano Piloto, tanto em igrejas como em escolas, entre outros locais. De toda forma, é importante estar atento a uma série de orientações, seja para o manuseio de fogos – que vai desde a aquisição do material – ou cuidados para fazer fogueiras. Para aproveitar as festas com segurança e tranquilidade, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) dá uma série de dicas.

Observar se a loja de vendas de fogos é autorizada para esse tipo de comércio é a primeira orientação. Eles devem ser comprados somente em estabelecimentos credenciados pelo Exército, que fiscaliza esse tipo de comércio. Uma outra dica é verificar se o local emite nota fiscal após a venda. A caixa do produto deve ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o que mostra que ele passou por análise de segurança.

Para evitar acidentes, o representante do Serviço Operacional de Informação Pública do CBMDF, capitão Fábio Bohle, explica a melhor forma de soltar os fogos. “O manuseio deve ser feito por adultos, de preferência que não tenham feito ingestão de bebidas alcóolicas, e longe das crianças. Outro cuidado importante é não reaproveitar os fogos que não funcionaram. Ao final, é importante colocá-los em um balde com água para neutralizar a carga explosiva”, ressalta o militar. “Em casos de eventos pirotécnicos, a apresentação deve ser realizada por profissionais habilitados”, completa.

Animais de estimação

Os fogos podem irritar animais de estimação. O ideal é colocá-los dentro de casa. “Os ouvidos desses bichinhos são sensíveis. Para aliviar o estresse causado, se possível, colocá-los dentro da residência e, caso tenha mais de um, é importante separá-los em cômodos diferentes”, diz Bohle.

Fogueiras

Uma outra orientação do CBMDF é não acender fogueiras embaixo ou próximas de árvores e da rede elétrica. A distância mínima deve ser de 50 metros da vegetação e devem ter o tamanho máximo de 1,5 metro. “É essencial realizar a limpeza do local onde será feita a fogueira e colocar uma camada de areia entre o solo e os troncos. Essa medida vai evitar que eles se espalhem. Se não for possível, faça uma limpeza no local”, explica.

Os cuidados com as crianças devem ser redobrados perto de fogueiras, e as brincadeiras devem ser evitadas nestes locais. Em casos de acidentes, a orientação é lavar a queimadura em água corrente e não usar nenhum produto sem indicação médica.

“Procurar atendimento médico ou ligar para o 193 são as primeiras medidas a serem tomadas, em caso de acidentes. Até o atendimento, é importante não estourar as bolhas provocadas pelo machucado. Elas são uma defesa natural do organismo para proteger de infecções”, enfatiza o capitão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Distrito Federal não é comum soltar balões, mas esta é uma prática perigosa e deve ser evitada. “O balão pode cair em florestas, residências e indústrias e causar grandes prejuízos ambientais, patrimoniais ou machucar pessoas. Soltá-los, bem como fabricá-los, vendê-los ou transportá-los é crime”, finaliza o militar.

Cadastro das festas juninas no DF

Para festas com estimativa de público acima de 200 pessoas, em qualquer região administrativa do Distrito Federal, é indispensável fazer o cadastro na Secretaria da Segurança Pública (SSP/DF). O passo a passo sobre a documentação está no site www.ssp.df.gov.br.

Orientações:

Fogos de artifício

– Compre fogos de artifícios somente em lojas certificadas;

– Não reaproveite os fogos que não funcionaram. Coloque-os em um balde com água para neutralizar a carga explosiva;

– Faça o acionamento dos artefatos em local aberto, longe de pessoas, veículos, residências e canis, sem fiação elétrica ou árvores próximas;

– Os rojões devem ser usados com um suporte, e não diretamente na mão;

– Crianças não devem utilizar fogos de artifício;

– Não os utilize fogos sob efeito de álcool.

Fogueiras

– Não acenda fogueiras embaixo ou próximas de árvores e da rede elétrica;

– Limpe o local de folhas e galhos antes de montar sua fogueira;

– Mantenha distância mínima de 50 metros da vegetação;

– Observe o tamanho máximo de 1,5 metro de altura;

– O cuidado com as crianças deve ser integral durante o festejo;

– Evite brincadeiras nestes locais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Emergência

– Em casos de acidentes, a orientação é lavar a queimadura em água corrente e não usar nenhum produto sem indicação médica;

– Não estoure bolhas provocadas pelo machucado. Elas são uma defesa do organismo para proteger de infecções;

– Em casos graves ligue imediatamente para o 193 ou busque atendimento na unidade de saúde mais próxima.

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública