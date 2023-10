Veja aqui o resultado das eleições para conselheiro tutelar

Já na madrugada desta segunda (02) foi publicado o resultado, o problema de contabilização dos votos atrasou o resultado final das eleições

Durante a apuração dos votos da eleição para Conselheiro Tutelar do DF ocorreu um problema de contabilização dos votos no software totalizador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), o que atrasou o resultado final das eleições, previsto anteriormente para às 20h.

O problema, no entanto, não alterou o resultado das urnas eletrônicas, apenas a totalização dos votos, conforme destacou o presidente do TRE-DF, Roberval Belinati. “Nenhum voto será perdido. Nós já temos os candidatos eleitos, só não temos o relatório final ainda”, reforçou em coletiva de imprensa.

Mas já na madrugada foi publicado o resultado, confira:

Plano Piloto

Ceilândia (em totalização)

Sol Nascente/Pôr do Sol (em totalização)

Obs.: as RAs de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol ainda estavam em apuração no momento em que está publicação foi ao ar.

Gama

Taguatinga

Brazlândia

Sobradinho

Planaltina

Paranoá

Núcleo Bandeirante

Guará

Cruzeiro

Samambaia

Santa Maria

São Sebastião

Recanto das Emas

Lago Sul

Riacho Fundo

Riacho Fundo 2

Lago Norte

Candangolândia

Águas Claras

Sudoeste/Octogonal

Varjão

Park Way

Estrutural

Sobradinho II

Jardim Botânico

Itapoã

Vicente Pires

Fercal

Arniqueira

Arapoanga

Água Quente