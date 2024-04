Veículo tomba e derruba árvore em Santa Maria

Um veículo tombou e derrubou uma árvore nesta sexta-feira (19), próximo ao quartel da Marinha, região de Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena. Uma pessoa ficou ferida.

O utilitário tombou após o condutor, de 19 anos, perder o controle da direção. O acidente ocorreu por volta das 14h30 e após tombar, o veículo colidiu e derrubou uma árvore, parando na área verde, marginal da DF 001, após a linha férrea.

O jovem estava preso no interior do veículo, foi estabilizado e retirado do automóvel, após ser atendido pela equipe do CBMDF, foi transportando ao Hospital de Santa Maria (HRSM), com escoriações e ferimentos leves.

O trânsito não teve grande impacto. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).