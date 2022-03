Veículo perde o controle e atropela pedestre na BR-020 altura da passarela do Mestre D`armas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência na manhã desta sexta-feira (18), com o emprego de três viaturas e 15 militares

Uma mulher de 25 anos foi atropelada por um carro vermelho, conduzido por uma mulher de 39 anos, que trafegava na BR 020, no sentido Planaltina – Brasília.

A condutora não sofreu nenhum ferimento, já a vítima, apresentava lesão no membro inferior direito e se queixava de dores no corpo. Após ser socorrida, foi transportada para o HRP, consciente, orientada e estável. Uma faixa de rolamento do trânsito foi interditada para a operação de socorro.