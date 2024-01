Veículo pega fogo após colisão na BR-070

Apesar do impacto do acidente, não houve vítimas

No início da manhã desta sexta-feira (12), uma colisão na BR-070, próximo ao viaduto da entrada de Taguatinga-DF, sentido Brasília, resultou em um incêndio de grandes proporções em um veículo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 6h20, mobilizando três viaturas para o local.

Ao chegarem à cena do acidente, as equipes de resgate depararam-se com um automóvel HONDA/CITY, de cor prata, encontrava-se em chamas após uma colisão com um veículo HYUNDAI/ELANTRA de cor preta. Felizmente, o motorista e os passageiros já haviam conseguido sair do veículo a tempo, escapando de possíveis ferimentos.

Imediatamente, os bombeiros iniciaram o combate às chamas, empregando todos os esforços para extinguir o incêndio que consumia rapidamente o HONDA/CITY.