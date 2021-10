Veículo é atingido por bloco de concreto na saída do Buraco do Tatu

O bloco atingiu o para-brisa de um Nissan Versa que passava pelo local. O condutor do veículo e a passageira não se feriram

Um pedaço de concreto caiu do Buraco do Tatu – o viaduto da Rodoviária do Plano Piloto – na manhã desta segunda-feira (11). O bloco atingiu o para-brisa de um Nissan Versa que passava pelo local. O condutor do veículo e a passageira, que estava no banco do carona, não se feriram.

A Polícia Militar foi acionada e constatou que não havia indícios de que o desprendimento do concreto ocorreu da estrutura do túnel, além de não ter sido identificado quem poderia ter arremessado o objeto. O motorista também não soube dizer de onde veio o bloco.