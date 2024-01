Veículo de condutor com 457 infrações é retirado de circulação

A equipe fez o acompanhamento do carro por alguns metros até encontrar um local seguro da via para proceder à abordagem

Na tarde de segunda-feira (22), uma equipe de agentes da Unidade de Operações Aéreas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em patrulhamento pelo Lago Sul, se deparou com um Chevrolet Agile de cor preta, em alta velocidade, nas proximidades do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Ao consultar a placa no sistema, os agentes verificaram que o veículo possuía 457 notificações de infrações de trânsito registradas em seu prontuário.

A equipe fez o acompanhamento do carro por alguns metros até encontrar um local seguro da via para proceder à abordagem. Ao abordar o condutor, constatou-se que ele possuía mais de 600 pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que demonstra a periculosidade da forma como ele costumava dirigir pela cidade, sem se preocupar com a segurança do trânsito.

“Nossas equipes estão sempre de olho nas irregularidades cometidas nas vias do Distrito Federal, com o objetivo de aumentar a segurança do tráfego e reduzir a ocorrência de sinistros de trânsito”, reforça o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias.

Além das inúmeras infrações registradas, o veículo também não estava licenciado e, por isso, foi removido ao depósito da autarquia. O valor total de débitos era de R$ 70.720,18, incluindo tributos, encargos e multas em aberto.

*Com informações da Agência Brasília