Veículo colide em poste na L4 Sul

Na madrugada deste sábado (25), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 03h57 para atender a um grave acidente de trânsito na Avenida L4 Sul, próximo ao Pier 21. Quatro viaturas foram deslocadas para o local do incidente.

Ao chegarem, as equipes de socorro encontraram um veículo BMW que havia colidido com um poste de iluminação pública. O condutor do veículo, identificado como M.M.P.B.C., de 24 anos, estava acompanhado de outros quatro passageiros.

Dentre os ocupantes, dois necessitaram de transporte hospitalar. A jovem M.T.M.A., também de 24 anos, foi encaminhada ao Hospital Santa Lúcia reclamando de dores nas costas e no pescoço. Já o jovem L.A.S.R.F., de 24 anos, foi levado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) com cortes na cabeça e no nariz. Ambos foram transportados conscientes, orientados e em condição estável. Os outros três ocupantes do veículo não necessitaram de atendimento hospitalar.

Devido ao impacto, o poste caiu sobre uma das faixas de rolamento, resultando na interdição parcial da via. A companhia de fornecimento elétrico foi imediatamente acionada para lidar com a situação, e a polícia também esteve presente no local para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.