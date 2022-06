Veículo colide com poste na via de ligação Santa Maria – Gama e deixa vítima em estado grave

Um motorista com sinais de embriaguez colidiu o carro com um poste e foi levado ao hospital em estado grave

Uma colisão entre um carro e um poste na via de ligação Santa Maria – Gama deixou uma vítima, que foi transportada em estado grave para o Hospital Regional de Santa Maria. A ocorrência foi atendida pelo CBMDF na madrugada deste sábado (11).

O motorista, A. W. A. O., de 29 anos, estava fora do veículo, de bruços, com um corte no membro inferior esquerdo e no supercílio. Segundo os socorristas, ele não respondia aos estímulos e apresentava sinais de embriaguez. O homem foi levado ao hospital inconsciente e instável.

Os socorristas ainda encontraram uma outra vítima na cena da emergêmência, que então foi avaliada e transportada em uma viatura do SAMU. A Polícia Militar assumiu os desdobramentos da ocorrência.

Com informações do CBMDF