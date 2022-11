Veículo colide com árvore no Eixão Norte

O trânsito não foi impactado e não houve danos ao patrimônio público. O veículo foi retirado do local por guincho solicitado pelo proprietário

Por volta das 7h20 da manhã desta terça-feira (1), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na altura da 111/112 do Eixão Norte. Foram utilizadas duas viaturas e nove militares.

Ao chegar no local, a equipe encontrou no gramado um carro modelo Gol de cor prata, que colidiu com uma árvore do canteiro às margens da pista. O motorista estava com dores no pescoço, consciente, orientado e estável, e recebeu atendimento no local, recusando transporte ao hospital.

Um passageiro também estava no veículo no momento do acidente e sofreu escoriação na mão, mas estava consciente, orientado e estável quando o CBMDF chegou, também sem precisar de transporte ao hospital.

O trânsito não foi impactado e não houve danos ao patrimônio público. O veículo foi retirado do local por guincho solicitado pelo proprietário.