Veículo capota na Epia Sul, sentido Santa Maria

Apesar da violência do capotamento, o condutor, após avaliação da equipe de socorristas, não apresentou necessidade de transporte para uma unidade hospitalar

Na noite do dia 4 de dezembro de 2023, um incidente chocante ocorreu na Epia Sul, nas imediações da estação do BRT. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência por volta das 23h20, mobilizando duas viaturas para o local.

Ao chegarem à cena do acidente, os socorristas constataram que um Fiat Siena Attractiv de cor prata capotou, sendo o veículo conduzido pelo senhor de 38 anos.

A equipe de resgate realizou o gerenciamento dos riscos presentes no local e interditou uma faixa de rolamento da via durante o atendimento, visando garantir a segurança da operação.