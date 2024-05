Veículo capota em trincheira do metro, após colisão em Águas Claras

Por Lucas Dias

Nesta quarta-feira (29), ocorreu um acidente, envolvendo dois carros, onde após a abarroamento, a condutora de um Peugeot perdeu o controle, vindo a descer a encosta da trincheira do metrô, capotando posteriormente.

A vítima foi atendida e confinada no veículo, ainda usando o cinto de segurança, tendo as bolsas frontais do air-bag disparadas. Foi retirada do veículo com os cuidados de trauma, onde se verificou escoriações no quadril, abrasão na região torácica, hematoma na face e na área do nariz. A paciente foi transportada pelos bombeiros consciente e orientada ao Hospital Brasília.