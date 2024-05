Masp vai hastear bandeira LGBTQIA+ sobre sua fachada durante a Parada

DIOGO BACHEGA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o Masp, estenderá uma bandeira LGBTQIA+ sobre sua fachada durante a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que acontece no próximo domingo (2). A ação foi organizada pela Castro Festival e pela marca de cerveja Amstel, do Grupo Heineken.



Com 70 metros de largura por 14 metros de altura, a faixa vai ocupar toda a parte da frente do museu.

Uma imagem compartilhada pela Castro Festival mostra como o Masp deve ficar no dia.



De acordo com o Masp, foi preciso conseguir o aval dos órgãos do patrimônio histórico das esferas municipal, estadual e federal, todas responsáveis pelo tombamento do museu. 16 pessoas vão hastear a bandeira até sua posição.



Em nota, João Felipe Villanova, empresário e idealizador do Castro Festival, celebrou a ação. “É um momento de grande importância para todos nós. Hastear a bandeira do Orgulho LGBTQIAPN+ no Masp simboliza não apenas o reconhecimento, mas também o compromisso com a luta por igualdade e respeito. Esperamos que essa iniciativa inspire outras instituições”, disse.



A decisão de hastear a bandeira durante a parada acontece no mesmo ano em que o Masp está com uma programação voltada à comunidade LGBTQIA+. Neste momento, estão em cartaz exposições como “Francis Bacon: A Beleza da Carne”, com obras homoeróticas, além de outras, do pintor, e “Gran Fury: Arte Não é o Bastante”, sobre o coletivo que lutou pela conscientização nos piores anos da epidemia de HIV nos anos 1980 e 1990, nos Estados Unidos.