Veículo capota e deixa uma pessoa ferida na Ponte do Bragueto

Felizmente, a vítima se encontra consciente e orientada

Na manhã desta quarta-feira, 17 de janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de capotamento na Ponte do Bragueto, sentido Brasília – DF. O chamado foi registrado às 07h37, resultando na mobilização de duas viaturas para o local.

Ao chegar à Ponte do Bragueto, especificamente na saída do Lago Norte com acesso ao Eixão, as equipes de socorro encontraram um veículo GM/Corsa Classic de cor preta capotado na via. A única ocupante do veículo, cuja idade não foi informada, estava no interior do automóvel. Imediatamente, os socorristas iniciaram os procedimentos para a retirada da vítima.

Durante a avaliação inicial, os socorristas constataram que a vítima apresentava apenas escoriações pelo corpo e se queixava de dores na cabeça. Seguindo o protocolo de trauma, a senhora foi prontamente atendida e transportada para o Hospital Santa Lúcia Norte.