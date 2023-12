Veículo capota após colisão na EPTG

Apesar do impacto, a motorista estava consciente e orientada durante o atendimento

Na manhã desta segunda-feira (4), uma colisão seguida de capotamento na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu à ocorrência às 06h34, deslocando três viaturas para o local.

O incidente ocorreu nas proximidades do viaduto Israel Pinheiro, na região de Águas Claras. Ao chegar ao local, as equipes do CBMDF identificaram um acidente envolvendo três veículos de passeio: um Nissan/Versa de cor branca, um Nissan/Kicks de cor azul e um Honda/Fit de cor cinza. O Nissan/Kicks, em particular, encontrava-se capotado sobre o próprio teto.

Os condutores dos veículos foram avaliados, e, dentre eles, a condutora do Nissan/Kicks, uma senhora de 49 anos, precisou ser transportada ao Hospital Brasília da região de Águas Claras. A vítima apresentava sintomas de tontura e sonolência, além de relatar dor no tornozelo e nas costas. Apesar do impacto, ela estava consciente e orientada durante o atendimento.