Ibaneis entrega rodoviária no Itapoã nesta sexta (7)

Nesta sexta-feira (7), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), realizou a entrega da nova estrutura da rodoviária urbana do Itapoã, na Quadra 203 da cidade. “A entrega desse terminal rodoviário era um anseio da população do Itapoã”, destacou o governador.

Com investimento de R$ 5,6 milhões, a rodoviária dispõe de seis baias para embarque e desembarque de passageiros, seis vagas de estacionamento para ônibus, 36 vagas para veículos particulares, 20 vagas para motos, banheiros com acessibilidade, lanchonete, bicicletário e salas administrativas. Durante a construção, foram gerados cerca de 130 empregos, impulsionando a economia local.

“Temos feito grandes investimentos aqui na região, com a entrega do viaduto, de escolas e de creches. Estamos fazendo aqui as últimas seis quadras que não tinham pavimentação e vamos lançar a Feira do Itapoã, que é um pedido da comunidade”, adiantou Ibaneis Rocha.

O subsecretário Denyson Franklin destaca que o terminal tem localização estratégica e vai atender a moradores do Itapoã e Paranoá | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

“São 32 mil usuários do transporte que serão atendidos com 44 linhas. Neste sábado, o terminal já começa a operar 15 linhas novas, ampliação de horário. Agora, os usuários vão poder receber os ônibus mais vazios, vão poder transitar sentados. A gente espera que, com isso, a gente ganhe qualidade na associação de serviços do transporte”, destacou o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves.

Segundo o subsecretário de terminais da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF), Denyson Franklin, o terminal tem localização estratégica e vai atender a moradores do Itapoã e Paranoá.

“Este é um terminal localizado entre várias regiões administrativas e vai poder contribuir com a integração direta entre essas RAs, o que hoje não acontece. As pessoas têm que sair daqui para outros locais”, frisou o profissional. “Com isso, vai diminuir muito o tempo de espera dos usuários, e o tempo gasto por eles para chegar ao destino final. Nós também vamos poder aumentar a oferta de linhas, que antes era muito limitada.”

Moradora da Quadra 203, Agatha Santos disse que a população aguardava com ansiedade a entrega da nova estrutura | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

A expectativa é de que entre 4 mil e 5 mil pessoas circulem pelo terminal diariamente.

Segurança e valorização

Agatha Santos, de 30 anos, é moradora da Quadra 203, às margens da rodoviária, e destacou que a população aguardava com ansiedade a entrega da nova estrutura. “Era muito difícil, porque quando chegamos aqui, a gente tinha que caminhar até a principal do Itapoã, e precisávamos sair muito cedo, ou a gente demorava demais a chegar na volta, o que gerava insegurança”, revelou.

A nova estrutura conta com iluminação, segurança e locais para descanso e alimentação. “A gente vai ter bem mais qualidade de vida. Vamos ter acesso a outras linhas, que a gente não tinha, e vai valorizar a nossa casa. Acompanhamos essa construção de perto, por conta dos benefícios para a comunidade que essa gestão do governador está trazendo para nós”, afirmou Agatha.

A pedagoga Ana Carolina Melo considera que a nova rodoviária vai valorizar a região | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

A pedagoga Ana Carolina Melo, de 31 anos, concorda que o local vai valorizar a região. “Nós tínhamos muita dificuldade em relação aos ônibus, porque passavam poucos ônibus aqui na nossa rua. Agora, com o funcionamento dessa rodoviária, vamos ter mais acesso ao transporte público, além de valorizar ainda mais a nossa comunidade”, contou a moradora.

Investimento em mobilidade

A nova rodoviária urbana integra um pacote de investimentos de R$ 57 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF) no Itapoã. A cidade tem em andamento obras de drenagem, pavimentação nas quadras internas e moradias populares. Em abril foi inaugurado o Viaduto do Itapoã/Paranoá, maior obra do Complexo Viário Saída Leste.

O elevado conecta a DF-250 à DF-015, interligando as duas regiões administrativas, e contribui significativamente para um deslocamento mais célere, seguro e confortável para quem acessa ou reside na parte leste do Distrito Federal.

O Itapoã se tornou uma região administrativa em 2005. Desde então, a população dependia do terminal de Planaltina para ter acesso a determinadas linhas de ônibus. A construção de uma rodoviária exclusiva que atendesse aos anseios dos moradores da região era um sonho que, até então, parecia distante de se concretizar.

“A inauguração do terminal rodoviário do Itapoã é um marco para essa comunidade que tanto dependia do Paranoá e agora, com essa realização, caminhamos para a independência que a cidade de Itapoã tanto sonha. Agora, com as nossas próprias linhas de ônibus, teremos nossas próprias rotas. A cidade está cada dia mais linda e com mais acessibilidade e mobilidade urbana”, celebrou o administrador do Itapoã, Dilson Bulhões.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília