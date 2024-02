Vegetação pega fogo e ameaça residências na Chácara Santa Luzia

As chamas estavam altas e ameaçando algumas moradias, que eram de madeira, na Chácara Santa Luzia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta terça-feira (27), uma ocorrência de incêndio em uma área de vegetação entre a Cidade do Automóvel e a Chácara Santa Luzia, na Cidade Estrutural.

As chamas estavam altas e ameaçando algumas moradias, que eram de madeira, na Chácara Santa Luzia. O contêiner que serve de base/alojamento para os vigilantes que monitoram a área também estava ameaçado.

Linhas de mangueiras foram desenvolvidas e o combate às chamas foi feito pelos bombeiros. Outra equipe abordou a outra linha de fogo que ia em direção à algumas edificações da Cidade do automóvel e ao Parque Nacional de Brasília, que também foi extinta com sucesso por meio do uso de abafadores, aparelhos sopradores e bombas costais.

Não houve vítimas. A área total queimada foi de 08 mil metros quadrados.