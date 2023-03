Vara de Meio Ambiente do DF promove Audiência Pública sobre descarte de pneus

A audiência refere-se ao processo 0710019-37.2019.8.07.0018, movido pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU)

A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (VMADUF) promove, na próxima segunda-feira, 27/3, às 14h15, a Audiência Judicial Pública de Conciliação sobre logística reversa de pneus. A audiência será transmitida pelo canal do TJDFT no YouTube.

A audiência refere-se ao processo 0710019-37.2019.8.07.0018, movido pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contra a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) e outros, por ato lesivo ao patrimônio artístico, estético, histórico ou turístico.

As manifestações sobre o assunto poderão ser feitas pelo chat, durante a realização da audiência pública. Acesse o link a seguir para participar da audiência: https://www.youtube.com/watch?v=_xEw2bSMyik

Certificação

Estudantes que tenham interesse em receber certificado/ata podem informar o nome completo, matrícula e nome da instituição de ensino para o WhatsApp Business do gabinete da VMADUF (61 3103-4356). O certificado será encaminhado via WhatsApp em no máximo cinco dias úteis.

