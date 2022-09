Vai passear no feriado? Tome cuidado com a pele

Neste 7 de setembro, para quem vai à Esplanada ou ao Eixão, é preciso se hidratar e se proteger do sol

O tempo seco segue firme no Distrito Federal. Com 123 dias sem chuva, a capital terá mais um dia quente neste feriado de 7 de setembro. Para quem deseja ir ao Eixão do Lazer ou assistir ao desfile em comemoração à independência do Brasil na Esplanada dos Ministérios, é bom se lembrar de preparar garrafas d’água e não esquecer o protetor solar.

Devido à exposição ao sol nestes locais, ou em outros passeios em parques, o dermatologista Erasmo Tokarski ressalta que há riscos à saúde da pele caso alguns cuidados não sejam tomados neste período. Para evitar os danos decorrentes deste período quente e seco, a principal recomendação é a hidratação, que deve funcionar “de dentro para fora”, segundo o especialista.

“Também temos que levar em consideração o método ideal para cada região do nosso corpo. Os lábios, por exemplo, podem descamar. Já as áreas mais expostas como rosto, pés e cotovelos tendem a sofrer rachaduras com os danos causados pelo tempo. O nariz e a mucosa ocular também são áreas que sofrem bastante nessa temporada”, lembrou o dermatologista.

Por isso, ele reforça a importância de beber ao menos dois litros de água por dia e não deixar de utilizar hidratante corporal todos os dias, principalmente após o banho. “[É importante] utilizar o protetor solar até mesmo para ficar em casa, evitar coçar a pele já que pode causar inflamações ou até mesmo infecções, evitar banhos demorados com água muito quente e, em caso de ressecamento severo da pele, procurar o dermatologista”, disse.

Erasmo destacou ainda que a automedicação também não é recomendada. O uso de soro fisiológico, colírios, pomadas e qualquer outro medicamento devem ser utilizados apenas com orientação médica, segundo o especialista. Também é importante aumentar a ingestão de líquidos em geral – água, água de coco, chás, sucos naturais – e reforçar uma alimentação rica em frutas e verduras.

Clima seco prevalece

Devido ao clima típico do inverno em Brasília – seco e quente –, o Instituto de Meteorologia (Inmet) tem emitido, desde segunda-feira (5), alertas amarelos, que indicam umidade relativa do ar entre 20% e 30%, considerada muito baixa, com perigo potencial. O aviso serve para que os brasilienses não deixem de se cuidar durante este período, principalmente nestas condições.

Conforme indicou uma das meteorologistas do Inmet, Andrea Ramos, o tempo seco deve permanecer pelo menos até a segunda semana de setembro. A partir da segunda quinzena, porém, é possível que algumas precipitações aconteçam, ajudando a amenizar o clima. “Mas por enquanto, não tem perspectiva de chuva nos próximos dias”, afirmou.

Para esta quarta-feira, a mínima prevista é de 14°C no início da manhã, podendo chegar a 30°C ou mais durante o período mais quente da tarde, entre 12h e 15h. A umidade relativa do ar deve variar entre 35% e 80% no início do dia, mas também à tarde o tempo deve se tornar mais crítico, com umidade entre 20% e 25%. Nestes horários, a recomendação é que se evite o desgaste físico e a exposição ao sol.

Segundo Andrea, é possível também que haja mais rajadas de ventos, que podem alcançar 40 km/h. Esse padrão deve se repetir ao longo de todos os dias desta semana, ainda de acordo com a meteorologista.

Maior desgaste

O taxista Márcio Moreira, de 47 anos, sente na pele a diminuição da umidade do ar nestes dias mais quentes em Brasília. Ele costuma fazer caminhada ao fim das tardes no Parque da Cidade, de segunda a sexta-feira, quando o sol está mais baixo e com menor impacto na pele. Ele destaca que precisa intensificar certos cuidados nesta época do ano para manter a saúde.

“Estou tomando bastante água, porque senão fica complicado. A caminhada é boa para a saúde no geral, mas com o tempo seco piorou um pouco [o rendimento]. Se não se hidratar, complica muito”, afirmou. Após estes cinco meses em que passou a fazer a atividade física no Parque, ele notou que o corpo tem exigido mais consumo de água nestes dias.

Ele afirma que o protetor solar não está dentro dos hábitos para as caminhadas que faz, mas que a água nunca falta. Ele caminha cerca de quatro quilômetros todos os dias e garante que o exercício “é muito prazeroso”, independente da época do ano.

O ciclista Rodrigo Vieira, assistente administrativo que trabalha em um dos ministérios da Esplanada, de 37 anos, aproveitou o ponto facultativo de ontem para caminhar no Parque da Cidade com a família. Ele estava acompanhado da esposa Bruna, 34, e os filhos Matheus, 8, e Giovana, de 11 meses, e contou que o consumo de água em casa aumentou.

“Água é o principal, sempre. Ressalto [da importância] de intensificar no ambiente de trabalho e em casa, e principalmente agora nessa época do ano”, afirmou. Neste feriado de 7 de setembro, ele pretende pedalar e já sabe que o desgaste será maior devido ao tempo seco.

Dos dois anos que pratica a atividade física, ele nota que nesta época do ano o esforço é mais intenso. “O sol é mais forte, o clima é seco e a garganta fica seca. Sinto mais necessidade de água”, disse. Ele conta ainda que não utiliza o protetor solar, mas que veste as camisas de proteção UV, além de balaclava. “O protetor quando mistura com o suor às vezes cai no olho e fica chato. Daí uso a balaclava também com proteção”, explicou.