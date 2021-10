Vai faltar luz no Riacho Fundo, Vicente Pires e Park Way

Para que os colaboradores possam executar os serviços, será necessário interromper temporariamente a energia para os clientes

A Neoenergia Brasília informou que realizará, nesta sexta-feira (8), uma obra de ampliação e melhoria na rede elétrica e serviços de manutenção corretiva e preventiva com substituição de transformador em endereços pontuais no Riacho Fundo (conjuntos ímpares de 03 a 11 da QS 04), em Vicente Pires (chácara 122 da Colônia Agrícola Samambaia) e no Park Way (conjunto 05 da SMPQ Quadra 18).

Entretanto, para que os colaboradores possam executar os serviços garantindo a integridade física dos seus colaboradores, será necessário interromper temporariamente a energia para os clientes que moram nas três cidades.

Veja os horários e quais serviços serão proporcionados à população:

RIACHO FUNDO

Horário: 08h às 12h

Local: QS 04: Conjuntos ímpares de 03 a 11.

Serviço: Manutenção corretiva em transformador.

VICENTE PIRES

Horário: 09h às 10h30

Local: Colônia Agrícola Samambaia: Chácara 122.

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica.

PARK WAY

Horário: 09h às 16h

Local: SMPW Quadra 18: Conjunto 05.

Serviço: Manutenção preventiva com substituição de transformador.