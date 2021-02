Vagas remanescentes começam a receber novas inscrições

Sistema on-line será aberto à 0:00 hora para inscrições a pré-escola, aos ensinos fundamental e médio e à Educação de Jovens e Adultos

O prazo de inscrições para as vagas remanescentes começou nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, e vai até o próximo domingo, 21 de fevereiro. A chance é para quem perdeu o prazo de inscrições ou de matrícula que ainda estão disponíveis na rede pública de ensino do Distrito Federal.

As inscrições serão exclusivamente on-line. São para: pré-escola, que atende alunos a partir de 4 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2021; ensino fundamental; e ensino médio. Também há oportunidade para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesse caso, os interessados deverão entrar em contato diretamente com as secretarias das unidades de ensino público.

Novos estudantes que já fizeram matrícula e aqueles que estudam nas escolas da rede pública não poderão se inscrever novamente. Pelo sistema on-line, dos 31.092 inscritos, 11.212 confirmaram a matrícula no prazo estabelecido, que foi até o último dia 11. Na EJA, dos mais de 2 mil candidatos, 267 asseguraram a vaga. Todos foram direcionados para a escola mais próxima possível da residência ou do local de trabalho, de acordo com os CEPs informados.

Passo a passo

O sistema de inscrição será aberto no site da Secretaria de Educação, a partir da 0:00 hora desta quinta-feira, 18 de fevereiro. Somente a partir desse horário os pais, responsáveis ou os próprios estudantes (no caso de maiores de 18 anos) terão acesso ao formulário. Confira as instruções:

Preencher os dados solicitados, tais como nome completo do candidato, conforme a certidão de nascimento; data de nascimento; CPF do candidato à vaga (obrigatório); nome da mãe; e formas de contato. Não usar, em nenhum campo, acento ou cedilha.

Em seguida, vai aparecer o número de vagas disponíveis e o número de estudantes que procuraram a vaga em cada escola/série em tempo real.

O candidato deverá marcar o campo com a série/ano pretendido para o ano letivo de 2021.

Logo depois, será necessário selecionar a opção da Coordenação Regional de Ensino e a escola. O interessado pode dar até três opções de escola.

Atenção

Somente serão mostradas as escolas que possuem vagas disponíveis para a série/ano que o candidato deseja. Mesmo assim, a inscrição não garante vaga na escola pretendida.



É fundamental preencher o CEP da residência ou do trabalho dos pais ou responsáveis, porque, caso não haja mais vaga na escola para a qual o candidato fez a opção, ele será direcionado para a unidade mais próxima que tiver disponibilidade.



Para terminar, é preciso clicar em enviar. A inscrição somente será finalizada se os dados informados estiverem corretos. É importante conferir as informações antes de finalizar a inscrição e anotar o número de protocolo.

Resultado e confirmação da matrícula

O resultado das inscrições das vagas remanescentes será divulgado no site da Secretaria de Educação do DF no dia 1º de março, a partir das 18h.

Depois disso, os pais ou responsáveis terão de 2 a 4 de março para confirmar a matrícula, também on-line.

Documentação para efetivação de matrícula

O envio da documentação, abaixo, é necessário para confirmação da matrícula dos estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.

Para a efetivação, é preciso apresentar original e cópia dos seguintes documentos dos estudantes:

▸ certidão de nascimento

▸ CPF do estudante

▸ duas fotos 3X4

▸ comprovante de residência

▸ comprovante de tipagem sanguínea e fator RH nos termos da Lei distrital nº 4.379/2009

▸ carteira de vacinação, conforme lei nº 6.345/2019

▸ declaração provisória de matrícula ou histórico escolar

✺ O responsável menor de idade também precisa apresentar RG e CPF.

Estudantes da EJA

As inscrições para vagas remanescentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão ofertadas diretamente nas secretarias das unidades escolares que oferecem a modalidade de ensino.

Confira a lista.

As informações são da Agência Brasília