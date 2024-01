Vagas para açougueiro em destaque nas agências do trabalhador

As oportunidades para açougueiro abrangem postos de trabalho em Taguatinga, Vicente Pires, Zona Industrial, Asa Sul e Sobradinho

Se você busca uma vaga de açougueiro, as agências do trabalhador têm disponíveis, nesta quinta-feira (11), 66 oportunidades para profissionais da área. As vagas não exigem experiência na função, sendo necessário apenas ter o ensino fundamental completo. No total, os postos de atendimento em todo o DF estão oferecendo 236 vagas para diversas funções em várias regiões administrativas.

As oportunidades para açougueiro abrangem postos de trabalho em Taguatinga, Vicente Pires, Zona Industrial, Asa Sul e Sobradinho. Os salários variam de R$ 1.717 até R$ 2.180. Além da remuneração, todas as oportunidades oferecem benefícios para os candidatos.

Outros postos de trabalho, como repositor de mercadorias (26), cumim (20), auxiliar de limpeza (17), armazenista (3), auxiliar de pedreiro (3) e auxiliar de cozinha (2), também não requerem experiência na função.

Para aqueles que têm experiência e continuam em busca de uma oportunidade de trabalho, há vagas abertas para auxiliar de inventário, babá, conferente de carga e descarga, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de supermercado, esteticista, padeiro e pedreiro, entre outras.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atrativa ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores interessados em ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Outra opção é utilizar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Agência Brasília