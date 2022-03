Vaga de gerente de empresa oferece salário de R$ 3,5 mil

Os salários oferecidos são de R$ 1.212 e R$ 1.870, mais benefícios. Para concorrer, basta ter ensino fundamental

Quem procura um emprego no Distrito Federal pode encontrar um lugar nas vagas desta sexta-feira, 25. Pessoas com deficiência que desejam se colocar no mercado de trabalho têm 24 oportunidades de serem contratadas.

É que empresas, por meio das agências do trabalhador, estão em busca de carpinteiro, eletricista, empacotador e repositor de supermercados. Os salários oferecidos são de R$ 1.212 e R$ 1.870, mais benefícios. Para concorrer, basta ter ensino fundamental.

A profissão com melhor remuneração, porém, é a de gerente de empresas. São duas vagas e os contratados receberão, mensalmente, R$ 3,5 mil, mais benefícios. Para concorrer, é preciso ter nível superior em administração.

Para quem tem nível médio de escolaridade e, ainda assim, deseja trabalhar como gerente, há restaurantes em busca de profissionais. São três vagas com salário de R$ 2,5 mil, mais benefícios. É preciso experiência na área.

No comércio, destacam-se as oportunidades para açougueiro (10), assistente de vendas (1) e repositor de mercadorias (2). Os salários variam entre R$ 1.275 e R$ 1,7 mil, mais benefícios.

Os interessados em qualquer uma das 121 oportunidades podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalhador.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília