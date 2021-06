Vacinas da Janssen que atenderiam professores não têm data para chegar no DF

Última informação do ministério foi de que as vacinas da Janssen sofreram uma mudança de programação devido a um problema na alfândega, nos Estados Unidos

Mateus Souza

Na coletiva de imprensa do Governo do Distrito Federal (GDF) sobre as medidas de combate à pandemia, nesta quinta-feira (17), o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, pediu para que as pessoas não criem expectativa acerca da chegada das vacinas da Janssen. O imunizante, ao contrário das demais vacinas, utiliza dose única e seria utilizado para vacinar os professores do Distrito Federal.

Inicialmente, a expectativa era de que as vacinas chegassem entre o domingo e a terça-feira passados. Em seguida, foi anunciado que a remessa chegaria entre quarta (16) e sexta-feira (18). Agora, a orientação do Ministério da Saúde é de que não há previsão de chegada das vacinas.

Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, há um problema “muito sério” na emissão de pauta do Ministério da Saúde, que não saiu até então. A última informação do ministério foi de que as vacinas da Janssen sofreram uma mudança de programação devido a um problema na alfândega, nos Estados Unidos.

Os imunizantes serviriam para atender aos professores do Distrito Federal. De acordo com Rocha, a vacinação seguirá com as pessoas que realizaram o agendamento. Novos agendamentos ocorrerão com a chegada de mais remessas de vacinas.