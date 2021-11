Vacinação no DF: 59,73% da população totalmente vacinada

Vale lembrar que, desde o dia 28 de setembro, o foco da vacinação no DF são pré-adolescentes com 12 anos ou mais. Nesta faixa etária, 87,91% do grupo já receberam a primeira dose

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, de 19 de janeiro a 14 de novembro, Distrito Federal já aplicou 4.261.983 doses de vacinas contra a Covid-19. A porcentagem da população geral vacinada com a primeira dose está em 74,25%. O índice sobre os que tomaram a segunda dose ou dose única segue em 59,73%.

No total, a capital federal já recebeu 5.639.977 doses do Ministério da Saúde e 4.703.539 foram distribuídas para as regiões de saúde do DF.

Vale lembrar que, desde o dia 28 de setembro, o foco da vacinação no DF são pré-adolescentes com 12 anos ou mais. Nesta faixa etária, 87,91% do grupo já receberam a primeira dose.

Confira os locais de vacinação neste feriado (15/11)

Dúvidas frequentes sobre a vacinação

1– Você sabe por que temos reação quando tomamos vacina?

As vacinas são produzidas a partir de fragmentos do vírus e das bactérias e são introduzidos no corpo humano para estimular o nosso sistema de anticorpos a produzir uma defesa específica contra aquela doença; quando o nosso corpo produz essa defesa, pode provocar algumas reações semelhantes àquelas causadas quando ficamos doentes, só que numa proporção menor. Pessoas com alergia aos componentes das vacinas devem evitar tomá-las pois podem ter reações graves que podem desencadear hospitalização. A forma mais segura de tomar uma vacina é informar na triagem todas as condições de saúde e alergias que possui. Haverá sempre um profissional capacitado em cada ponto de vacinação para lhe orientar e você pode ter acesso à bula da vacina a qualquer momento.

2- Devo tomar a segunda dose da vacina mesmo tendo tido reação à primeira dose?

Se você tiver uma reação à primeira dose deverá procurar um serviço de saúde para obter informações e pedir uma investigação do seu caso. Os casos leves, como vermelhidão, dor no local da aplicação e febre podem ser cuidados e orientados nos postos de saúde. Os casos mais complicados, que incluem alergia grave aos componentes da vacina devem ser levados para a unidade de saúde mais próxima. As bases do Samu estão preparadas para oferecer apoio a todos os pontos de vacinação.

3- Quem teve covid-19, poderá tomar a vacina?

Sim, desde que passados 14 dias após o desaparecimento dos sintomas. No momento da vacinação a pessoa não poderá estar doente ou com quadro febril.

4 – Você conhece o que precisa levar no dia da vacinação?

Leve uma caneta para o seu formulário de identificação, seu cartão de vacinas, número do cartão do SUS, CPF e, para trabalhadores de saúde, um documento que comprove o seu vínculo com uma profissão de saúde ou com um estabelecimento de saúde.

5 – Já vacinei contra a covid-19, devo continuar com as medidas de prevenção?

Após receber a primeira dose de um dos imunizantes contra a Covid-19, a pessoa ainda precisa manter todos os cuidados de proteção contra o coronavírus — como evitar aglomerações e manter o uso de máscaras —, já que o sistema imunológico do indivíduo ainda não está preparado para combater uma eventual infecção. Alguma resposta, ainda baixa, só começará a ser formada após algumas semanas.

Portanto, ainda há probabilidades de contaminação e transmissão do coronavírus após a primeira dose, independente do imunizante adotado. É importante destacar que a máxima proteção que uma vacina pode desencadear em um cenário ideal, o que é medido pela taxa de eficácia, só deve começar a ser obtida após duas semanas da segunda dose.