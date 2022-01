Vacinação no Aeroporto de Brasília já está funcionando

A unidade funciona por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde (SES) e o Serviço Social do Comércio (Sesc)

O ponto de vacinação no Aeroporto Internacional de Brasília já está funcionando. Quem desembarca na capital federal agora conta com mais um serviço de saúde à disposição. Além do ponto de testagem para a covid-19 que funciona desde dezembro, o terminal aeroviário passou a contar com um ponto de vacinação contra o coronavírus Sars-CoV-2. Por lá, são oferecidas a primeira, segunda e terceira doses.

A unidade funciona por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde (SES) e o Serviço Social do Comércio (Sesc), que disponibilizou nove trabalhadores para atuar na triagem e aplicação das vacinas. O horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

“Esse ponto é muito estratégico, pois fica no lado externo do desembarque doméstico, onde circulam muitas pessoas, tanto passageiros quanto os funcionários e colaboradores do aeroporto. A Secretaria de Saúde oferece mais essa facilidade para as pessoas iniciarem ou darem andamento no seu esquema vacinal”, explica a subsecretária de Atenção Integral à Saúde, Paula Lawall.

Como funciona

O novo posto de vacinação contra a covid-19 fica localizado no lado direito do desembarque doméstico. O local está abastecido com as vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer-BioNTech.

“Achei uma facilidade muito grande, sem falar que não tem filas, né?”, comenta a agente de aeroporto Agatha Moreira, 24 anos, que foi à unidade receber a dose de reforço. Assim como ela, o piloto de aeronaves Wilson Ribeiro de Almeida, 56 anos, usou o serviço e aprova: “Vim receber a dose de reforço e gostei da facilidade”, afirma. Na última quinta-feira (6), 179 pessoas foram vacinadas, a maioria com a dose de reforço.

O secretário adjunto de Assistência da Secretaria de Saúde, Fernando Erick Damasceno, visitou as instalações do posto e ressaltou os esforços da SES em ampliar a disponibilidade da vacina contra a covid-19. “Ainda temos pessoas procurando pela primeira dose”, alerta. “Não sabemos por que essa pessoa não procurou a vacina antes, mas cada primeira dose aplicada é uma vitória, é uma vida que pode estar sendo salva, e nós trabalhamos diariamente para disponibilizar a vacina a todos”.

