Vacinação em dia é essencial para evitar surtos de doenças

Sem ampla cobertura de proteção, enfermidades podem ser ampliadas ou reintroduzidas no país, como ocorreu com o sarampo

As graves consequências de algumas doenças não fazem mais parte do cotidiano da população brasileira porque, no passado, houve um grande esforço de imunização. “Não vemos mais pessoas com sequelas, sofrendo agravos por doenças que, no passado, tanto nos assolaram, porque, por muitas décadas, conseguimos manter altos níveis de cobertura vacinal”, destaca o diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), Adriano de Oliveira. Mas, para que todos sigam protegidos, é preciso que cada um faça a sua parte e mantenha o cartão de vacinação atualizado.

No DF, há mais de 100 salas de vacina abertas em dias úteis. Além disso, semanalmente, a SES divulga pontos que funcionam também aos sábados, além do carro da vacina e ações externas, como vacinação em escolas, feiras e outros locais.

Na rede pública, estão disponíveis todos os imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação. “Mesmo não tendo uma gravidade imediata, existem várias doenças de longo curso que são igualmente importantes e que podem ressurgir de maneira muito preocupante para a sociedade e para o sistema de saúde”, pontua a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio.

Baixa cobertura

Com baixas coberturas vacinais sendo registradas em nível nacional, o Brasil já viu a volta do sarampo no território, que era considerado erradicado e retornou em 2018. O atual cenário de surto de coqueluche na Bolívia, país vizinho, com quase 700 casos já confirmados, também acende um alerta para a importância da vacinação. No DF, a cobertura para essa doença, que provoca tosses súbitas e incontroláveis e é mais arriscada para crianças de até um ano, está em cerca de 80%, abaixo da meta de 95%.

A vacinação é fundamental para evitar o ressurgimento de doenças como o sarampo, que era considerado erradicado no país, mas retornou em 2018

De acordo com a responsável técnica da vigilância da coqueluche no DF Joana Castro, por se tratar de uma doença de fácil contaminação, um surto em um país próximo e com amplo fluxo de pessoas pode aumentar o número de casos por aqui. “Já ocorreu de ter um surto de coqueluche no Brasil concomitante com os Estados Unidos, em 2012 e 2013, quando tivemos o último surto da doença no país”, explica.

No Distrito Federal, sete casos de coqueluche foram confirmados em 2022, sendo um de uma criança na faixa etária de 5 a 9 anos e seis de menores de um ano, moradores de Ceilândia, Águas Claras e Samambaia. Não houve óbitos. A SES mantém a vigilância sobre a doença com o monitoramento de casos suspeitos e acompanhamento dos dados nacionais, via Ministério da Saúde.

Esquema vacinal

Contra a coqueluche, mulheres grávidas devem tomar a vacina dTpa até a 20ª semana de gestação, e crianças tomam três doses de penta (DTP/HIB/HB), aos 2, 4 e 6 meses, com reforços com a DTP aos 15 meses e aos 4 anos. “As vacinas penta, DTP e dTpa estão disponíveis nas nossas salas de vacinação e fazem parte da nossa campanha de imunização nas escolas”, reforça a gerente da Rede de Frio Central da SES, Tereza Luiza Pereira. Profissionais de saúde também podem receber a dTpa.

O tétano é outra vacina que precisa estar em dia. Ao contrário da crença popular, não é necessário se ferir com objetos enferrujados para se contaminar: a bactéria Clostridium tetani também pode estar em galhos ou mesmo em água suja. O resultado é febre, uma infecção generalizada, dores e rigidez nos membros, entre outros sintomas, com risco de morte.

Entre 2012 e 2022, o Ministério da Saúde registrou 2.590 casos de tétano acidental no país. Todo esse risco, contudo, pode ser evitado simplesmente mantendo a vacinação em dia. O mesmo vale para outras doenças, como febre amarela, pneumonia, sarampo, hepatite, pólio, difteria, entre outras.

O que fazer

Nas salas de vacina, os servidores do DF estão prontos para analisar as cadernetas de vacina da população e verificar se há alguma pendência. Adriano de Oliveira pontua que é importante apresentar os cartões para avaliação, mas reforça que a pessoa deve comparecer mesmo se não tiver mais nenhum registro. Nesse caso, ela receberá todos os imunizantes previstos para a idade e sairá protegida.

É possível, inclusive, tomar várias vacinas na mesma oportunidade. Por exemplo: se um adulto de 30 anos está em dia com a covid-19 e a influenza, mas não tem ideia das demais vacinas, receberá todas aquelas previstas para o público adulto: tríplice viral (SCR), hepatite B, dupla adulto (dT) e febre amarela. É necessário levar documento de identificação com foto.

Entre as crianças, o foco é garantir que os esquemas vacinais fiquem completos. “Geralmente, no primeiro ano de idade há um cuidado maior em relação à imunização. Mas, depois que passa esse período, pioramos as coberturas nas faixas etárias posteriores. É por isso que os esquemas iniciados na primeira fase não ficam completos”, alerta Oliveira.

O abandono dos esquemas vacinais é observado, por exemplo, na imunização contra a covid-19. Em agosto, 72,4% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose. Porém, somente 55,4% completaram o esquema de duas doses. Já a de reforço foi aplicada em pouco mais de 10%. O fenômeno se aplica para outras doenças que exigem retorno às unidades de saúde. No caso do tétano, é preciso tomar a vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de idade. Depois, a DTP aos 15 meses e 4 anos. Já os adultos tomam reforços de dez em dez anos.

Com informações da Agência Brasília