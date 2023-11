Vacinação em 18 pontos e duas ações itinerantes neste sábado (11)

A única exceção será o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III localizado no Setor Comercial Sul, que fará o atendimento de adultos

Quem precisar colocar a vacinação em dia terá opções de atendimento neste sábado (11). Serão 18 locais fixos para atendimento e mais duas ações itinerantes para ampliar as coberturas vacinais contra covid-19, gripe (influenza) e outras doenças, conforme o calendário de imunização.

Em todos os locais, haverá doses para atender desde bebês até idosos. A única exceção será o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III localizado no Setor Comercial Sul, que fará o atendimento de adultos. A lista completa com endereços, horários de funcionamento e imunizantes disponíveis pode ser acessada no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

A vacinação extramuros é uma das estratégias da pasta para ampliar a cobertura vacinal. Entre 16 de maio e 31 de outubro, foram 224 ações do tipo, com aplicação total de 76.065 doses de vacinas, sendo 37.235 da gripe, 26.332 da covid-19 e 12.498 do calendário de rotina.

Nos dias úteis, são mais de cem salas de vacina para atendimento. Aos sábados, unidades básicas de saúde (UBSs) também abrem, em esquema de rodízio, para facilitar o acesso. Há unidades, inclusive, com horários estendidos, até as 22h. Todos os locais de vacinação são publicados no site da pasta.

*Com informações da Agência Brasília