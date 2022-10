Vacinação contra pólio, tétano, sarampo e covid-19 neste sábado (22)

Também estarão disponíveis imunizantes contra a covid-19, para primeira dose, segunda dose e reforços

Com cobertura vacinal abaixo do esperado para doenças como meningite, sarampo, hepatite, tétano, poliomielite, febre amarela e sarampo, o Distrito Federal terá 17 unidades básicas de saúde (UBSs) abertas neste sábado (22) para ampliar a imunização de bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Em todos os locais será possível atualizar o cartão vacinal, conforme o calendário de vacinação. Também estarão disponíveis imunizantes contra a covid-19, para primeira dose, segunda dose e reforços.

“De maneira geral, todas as vacinas estão abaixo da meta preconizada de 95%, com exceção da BCG, que é feita nas maternidades”, informa a enfermeira Fernanda Ledes, da área técnica de Imunização da Secretaria de Saúde (SES). A profissional alerta que mesmo doenças que há muito não surgem no Distrito Federal podem voltar se as pessoas não receberem a proteção. “As coberturas precisam estar elevadas para que essas doenças não voltem. Não ter aqui não significa que não existem”, alerta.

Seja nas UBSs ou nos Carros da Vacina, é possível receber mais de uma vacina no mesmo dia | Foto: Tony Winston

A ação deste sábado terá ainda quatro Carros da Vacina, que vão percorrer ruas de Santa Maria, Ceilândia, Vila Telebrasília e condomínio Del Lago, no Itapoã. Cada veículo terá imunizantes contra covid-19, influenza e pólio, para crianças de 1 a 4 anos. Neste último caso, a cobertura vacinal no DF está em 50,6%.

Seja nas UBSs ou nos Carros da Vacina, é possível receber mais de uma vacina no mesmo dia, seguindo as orientações da equipe de saúde.

Confira aqui todos os locais de vacinação.

Testagem

Neste sábado, 18 unidades básicas de saúde também vão realizar a testagem de pessoas com sintomas de covid-19. De acordo com o coordenador substituto de Atenção Primária à Saúde do DF, Adriano de Oliveira, os testes serão realizados de acordo com a avaliação da equipe médica. “Em geral, devem ser testadas as pessoas que apresentem sintomas de covid-19”, explica.

Confira a lista dos locais para testagem neste sábado (22):

UBS 2 Taguatinga

Endereço: Praça do Bicalho

Horário: 9h às 17h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 1 Asa Sul

Endereço: SGAS 612

Horário: 9h às 17h

UBS 2 Asa Norte

Endereço: EQN 114/115

Endereço: Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

Horário: 9h às 17h

UBS 2 Sobradinho II

Endereço: Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

Horário: 9h às 17h

UBS 2 Brazlândia

Endereço: Quadra 45 – Vila São José

Horário: 7h às 12h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 5 Ceilândia

Endereço: QNM 16 Lote F Área Especial

Horário: 7h às 12h

UBS 6 Ceilândia

Endereço: EQNP 10/14 lotes E, F, G e H

Horário: 7h às 12h

UBS 8 Ceilândia

Endereço: EQNP 13/17 lotes A, B, C, D – P Norte

Horário: 7h às 12h

UBS 10 Ceilândia

Endereço: QNN 12 Área Especial 1

Horário: 7h às 12h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 11 Ceilândia

Endereço: EQNO 17/18

Horário: 7h às 12h

UBS 12 Ceilândia

Endereço: EQNQ 03/04

Horário: 7h às 12h

UBS 15 Ceilândia

Endereço: QNR 2 – Área Especial 12

Horário: 7h às 12h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 16 Ceilândia

Endereço: Quadra 500 AE – Trecho 1 – Sol Nascente

Horário: 7h às 12h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 17 Ceilândia

Endereço: EQNP 16 /20 – Área Especial E, F

Horário: 7h às 12h

UBS 1 Santa Maria

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

Horário: 9h às 17h

UBS 5 Gama

Endereço: Quadra 38 Área Especial – Setor Leste

Horário: 9h às 17h

UBS 1 Itapoã

Endereço: Quadra 378 – Área Especial – Próximo à escola Zilda Arns

Horário: 9h às 17h

UBS 3 Paranoá

Endereço: Quadra 2, Conjunto 6, Área Especial 4

Horário: 9h às 17h

*Com informações da Agência Brasília