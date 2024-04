Vacina contra dengue: DF remanejou 11 mil doses perto de vencer para o Amapá

A adesão pela vacina contra a dengue, por parte do público-alvo de 10 a 14 anos, está abaixo do esperado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Por conta da fraca procura, 11.720 doses do imunizante que se encontravam no DF, com data de validade para o final deste mês, foram remanejadas pelo Ministério da Saúde para o estado do Amapá.

Ao todo 17.720 doses da vacina contra a dengue estavam para vencer no DF, com o remanejamento a capital federal ficou apenas com seis mil doses com prazo de validade para o dia 30 de abril. De acordo com a SES, era necessário deixar um quantitativo de imunizantes no DF para manter o atendimento das crianças que serão vacinadas até o fim do mês. Além disso, segundo a pasta, o mesmo número de doses enviadas ao Amapá será reposto pelo Ministério da Saúde com validade superior.

A transferência do imunizante para o Amapá, na última semana, faz parte de uma decisão do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no qual decretou a ampliação da oferta da vacina aos municípios com alta incidência da doença. Dessa forma, o Ministério da Saúde optou pelo remanejamento das doses não utilizadas e que apresentam risco de perda por validade.

Das 71 mil doses da vacina contra a dengue recebidas no DF, 53.300 foram aplicadas até o momento pela rede pública. Dessas, 53.095 foram em relação à primeira dose e 205 em relação à segunda dose. Dentre o público-alvo, as crianças mais imunizadas foram as de 10 anos com 16.511 doses aplicadas. Na sequência aparecem: 11 anos (15.158); 12 anos (7.513); 13 anos (7.438) e 14 anos (6.680).

Ao Jornal de Brasília, a SES, ressaltou que o plano inicial da pasta era imunizar toda a população do DF da faixa etária entre 10 e 14 anos, totalizando 190 mil crianças. Porém, como a pasta não recebeu doses suficientes, o ideal era que todas as doses recebidas tivessem sido utilizadas. Além do mais, a Secretaria informou que está empenhada em ampliar a vacinação do público-alvo contra a dengue.

“A adesão à vacina está abaixo do esperado. As vacinas estão disponíveis em diversos postos de saúde e a pasta informa que não tem medido esforços para ampliar a vacinação do público alvo contra a dengue. Além dos chamamentos diários para que os responsáveis vacinem seus filhos, algumas USBs tiveram seus horários ampliados, além do aumento do número de postos para vacinação”, cita a nota da SES-DF.

Baixa adesão à vacina

O JBr esteve nesta terça-feira (09) na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 de Santa Maria no qual encontravam-se apenas crianças menores de três anos tomando vacinas já previstas no calendário vacinal e idosos se imunizando contra a gripe. Durante o período que a reportagem esteve no local, nenhuma criança entre 10 e 14 anos foi à unidade para se vacinar contra a dengue.

Para a advogada Hérika Tavares, de 35 anos, a baixa adesão pode ser fruto de uma falta de divulgação e informação sobre a vacina: “Eu trouxe meus dois filhos pequenos para se vacinar porque eles ainda precisam todos os meses tomar as vacinas e acredito que seja importante vacinar para a própria saúde deles. Mas no caso de uma vacina nova, como a da dengue, eu teria um pouco mais de restrição. Talvez eu iria pensar um pouco antes de dar a vacina, mas se fosse uma vacina mais consolidada com certeza eu daria”.

“Eu acredito que poucos pais estão trazendo os filhos para se vacinar por pouca informação e falta de divulgação sobre a vacinação. Eu mesmo não tinha visto em nenhum lugar que estavam dando vacina contra a dengue para crianças de 10 a 14 anos na rede pública. Então, acredito que falta um pouco de divulgação nesse sentido, além da informação”.

Já a professora Elisangela Campos, 41 anos, procurou a UBS 2 de Santa Maria, em busca de atendimento para o filho Uriel Costa de 10 anos que encontra-se com sintomas de dengue. Ao JBr, a educadora explicou que o filho acabou de completar a idade para poder tomar a vacina, e logo em seguida apresentou os sintomas da doença, e por isso, ainda não se vacinou.

“Ele completou 10 anos esse mês e nem deu tempo dele se vacinar. Mas assim que passar os sintomas da dengue eu pretendo vacinar ele, até porque é uma medida de segurança. Porém, sempre fica aquela dúvida porque nós não conhecemos ainda quais são as reações. No geral, eu sempre costumo levar ele [Uriel] para vacinar e todas as vacinas dele estão em dia. Mas sempre fica aquela dúvida com as vacinas novas que estão surgindo”, comentou Elisangela.

Confira abaixo os locais de vacinação contra a dengue para crianças de 10 a 14 anos:

UBS 1 Varjão

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Vila Varjão Quadra 5 Conjunto A Lote 17

UBS 1 Lago Norte

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Vila Varjão Quadra 5 Conjunto A Lote 17

UBS 1 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: SGAN 905

UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQN 114/115

UBS 3 Vila Planalto

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Rua Piau – Acampamento Pacheco

UBS 1 Asa Sul

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: SGAS 612

UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: SHCES 601 – Lote 01 – Cruzeiro Novo

UBS 2 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Setor Escolar Lote 04 – Cruzeiro Velho

UBS 1 Sobradinho

Horário: das 8h às 11h30 e das 13h15 às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 14 Área Especial 22/23

UBS 2 Sobradinho

Horário: das 8h às 11h45 e das 13h30 às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 3 Área Especial Conjunto D/E

UBS 3 Sobradinho – Nova Colina

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Área Especial – Novo Setor de Mansões Nova Colina

UBS 1 Sobradinho II

Horário: das 8h15 às 11h30 e das 13h15 às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: AR 13 Conjunto 07 Lote 01

UBS 2 Sobradinho II

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

UBS 1 Fercal – Engenho Velho

Horário de vacinação: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30 – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis). Às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis), das 8h às 11h30

Endereço: DF 150 KM 12 Quadra 10 Casa 14, Engenho Velho – Fercal

UBS 3 Fercal – Lobeiral

Horário de vacinação: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30 – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Rodovia DF 326 Km 8 Núcleo Rural Lobeiral – Sítio Patrícia

UBS 1 Planaltina – Buritis IV

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h30 – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 18 Conjunto H Área Especial 1 – Buritis IV

UBS 4 Planaltina – Estância

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Estância Nova Planaltina Quadra 02 Rua A Área Especial, Estância

UBS 5 Planaltina – Arapoanga

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 12 D Conjunto A Área Especial Arapoanga

UBS 8 Planaltina – Vale do Amanhecer

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h às De TERÇA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Área de Regularização de Interesse social, ARIS do Vale do Amanhecer

UBS 10 Planaltina – Taquara

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 1 Área Especial – Núcleo Rural Taquara

UBS 14 Planaltina – Tabatinga

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Núcleo Rural Tabatinga

UBS 16 Planaltina – Pipiripau

Horário de vacinação: das 8h às 11h às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Núcleo Rural Pipiripau II, Área Administrativa

UBS 17 Planaltina – Jardim Morumbi

Horário de vacinação: das 8h às 11h às QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: DF 128 Km 03 Quadra N Lote 15 Gleba F – Núcleo Rural Jardim Morumbi

UBS 20 Planaltina

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Área Especial 9 A, Setor Norte, Planaltina/DF

UBS 1 Paranoá

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 21 – Área Especial – Conjunto 15

UBS 2 Paranoá

Horário: das 8h às 16h – Às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Quadra 18

UBS 3 Paranoá

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 2 – Conjunto 6 – Área Especial 4 – Paranoá Parque

UBS 4 Paranoá – Jardim II

Horário de vacinação: das 8h às 16h – Às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: DF 285 Km 23 – Núcleo Rural Jardim II

UBS 5 Paranoá – Quebrada dos Neres

Horário de vacinação: das 8h às 16h – Às QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: DF 130 KM 56 Quebrada dos Neres – Paranoá

UBS 6 Paranoá – Cariru

Horário de vacinação: das 8h às 16h – Às SEGUNDAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Colônia Agrícola Cariru

UBS 7 Paranoá – Café sem Troco

Horário de vacinação: das 8h às 16h – Às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: DF 270 Km 2 – Fazenda Santo Antônio

UBS 8 Paranoá – PAD-DF

Horário de vacinação: das 8h às 16h – Às QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: BR 251 Km 7

UBS 1 Jardins Mangueiral

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Praça de Atividades 2

UBS Tororó

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – às QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Setor Tororó – Jardim Botânico

UBS 1 Itapoã

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 378 – Área Especial

UBS 3 Itapoã

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 378, Conjunto A, Del Lago nº 4

UBS 1 São Sebastião

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Av. Comercial – Centro de Múltiplas Atividades

UBS 2 São Sebastião – TRE

Horário de vacinação: das 8h às 11h45 e das 13h às 16h30 às SEGUNDAS, TERÇAS e QUARTAS-FEIRAS; das 13h às 16h30 às QUINTAS-FEIRAS; e das 8h às 11h45 às SEXTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Quadra 101 – Conjunto 2 – TRE

UBS 3 São Sebastião – Residencial Oeste

Horário de vacinação: das 8h30 às 11h45 e das 13h às 16h30 – às SEGUNDAS, TERÇAS, QUINTAS e SEXTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Quadra 301 Conjunto 6 Lote 1

UBS 4 São Sebastião – Morro Azul

Horário de vacinação: das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30 – Às QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Quadra 2 Área Especial – São Bartolomeu

UBS 5 São Sebastião – Nova Betânia

Horário de vacinação: das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30 – Às TERÇAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: DF 140 Km 7,5 – Ao lado da EMATER

UBS 6 São Sebastião – São Francisco

Horário de vacinação: das 7h30 às 12h – Às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Parque de Exposição de São Sebastião: Rua Contorno do Parque, Setor Tradicional

UBS 7 São Sebastião – Morro da Cruz

Horário de vacinação: das 9h às 16h – Às TERÇAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Chácar 10 – Morro da Cruz

UBS 8 São Sebastião – Cavas de Baixo

Horário de vacinação: das 8h às 16h – Às SEGUNDAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: BR 251 Km 29 – Núcleo Rural Cavas de Baixo

UBS 9 São Sebastião – Bosque 1

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h – às SEGUNDAS, TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Rua da Escola, 540

UBS 10 São Sebastião – João Cândido

Horário de vacinação: das 8h às 12h às TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis); das 8h às 12h e das 13h às 17h – às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Rua 14 Lotes 21/31 – João Cândido

UBS 12 São Sebastião – São José

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Quadra 31 Casa 6 – São José

UBS 11 São Sebastião – Bosque 2

Horário de vacinação: das 8h às 16h – às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis); e das 8h às 12h – às SEXTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Rua 26 Conjunto B Casa 17

UBS 19 São Sebastião – Vila do Boa

Horário de vacinação: das 9h às 15h30 – às TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: RUA 7 CASA 400 – Vila do Boa

UBS 1 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQ 6/12 – Área Especial

UBS 2 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: AE 11, St. Sul Quadra 11

UBS 3 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Entrequadra 3/5 – Setor Leste

UBS 4 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Praça 3 – Área Especial N

*Excepcionalmente, não haverá vacinação em 3 de abril de 2024 (quarta-feira)

UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 38 Área Especial

UBS 6 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 12/16

UBS 8 Gama – DVO

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – Às QUINTAS-FEIRAS (quinzenal)

Endereço: Rua Eucalipto, Área Especial do DVO

UBS 9 Gama – Engenho das Lages

Horário de vacinação: das 8h às 16h – Às QUINTAS-FEIRAS (quinzenal)

Endereço: Rua Libânio

UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

UBS 2 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQ 217/317 Lote E

UBS 6 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h30 – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QR 202/302 LOTE 2

UBS 7 Santa Maria – Santos Dumont

Horário de vacinação: das 8h às 12h e das 13h às 16h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Av. Brigadeiro Pinto de Moura – Condomínio Santos Dumont

UBS 2 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QE 23 Área Especial

UBS 3 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QE 38 Área Especial

UBS 4 Guará – Lúcio Costa

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Entrequadra 2/3 – Conjunto Lúcio Costa

UBS 1 Candangolândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQ 5/7

UBS 1 Estrutural

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Setor Central

UBS 1 Riacho Fundo I

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QN 7 Área Especial 9

UBS 1 Riacho Fundo II

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QC 06 Conjunto 16 Lote 01 Área Especial 1

UBS 5 Riacho Fundo II

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QS 9 Conjunto 1

UBS 1 Águas Claras – Areal

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QS 5 – Av. Areal

UBS 1 Vicente Pires

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Rua 4C Chácara 12 – Colônia Agrícola Samambaia

UBS 1 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNG 18/19

UBS 2 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Praça do Bicalho

UBS 3 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNL 01 AE 02

UBS 5 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Setor D Sul – Av. Samdu Sul

UBS 6 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Setor C Sul AE 01

UBS 7 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNM 36

UBS 8 Taguatinga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNL 24

UBS 1 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QS 408

UBS 2 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QS 611

UBS 3 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QN 429 Conjunto F

UBS 4 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QN 512 Conjunto 2

UBS 5 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QN 523

UBS 7 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 302 Conjunto 5N

UBS 8 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QS 314 Conjunto 5 Lote 1

UBS 11 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QR 831 Conjunto 02 Lote 01

UBS 12 Samambaia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QR 210 Conjunto 22

UBS 2 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 102

UBS 3 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 104/105

UBS 4 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 308

UBS 5 Recanto das Emas

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 804 Conjunto 20B

UBS 8 Recanto das Emas – Água Quente

Horário de vacinação: das 8h às 12h – Às TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: DF 280 Km 03 Quadra 04 – Setor Habitacional Água Quente

UBS 1 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNP 7/11

UBS 2 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNN 15 LOTE F

UBS 3 Ceilândia

Dia 14 de fevereiro (quarta-feira), das 8h às 17h

Endereço: QNM 15 Lote D

UBS 5 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNM 16 Lote F

UBS 6 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNP 10/14

UBS 7 Ceilândia

Horário: das 7h30 às 17h30 – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNO 10 Área Especial D, E

UBS 8 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNP 13/17 Lotes A, B, C, D – P Norte

UBS 9 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNP 28/32

UBS 10 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNN 12 Área Especial 1

UBS 11 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNO 17/18

UBS 12 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNQ 03/04

UBS 15 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: QNR 02

UBS 16 Ceilândia – Sol Nascente

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 500 AE S/N Trecho 1 Sol Nascente

UBS 17 Ceilândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: EQNP 16 /20 Área Especial E, F

UBS 1 Brazlândia

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Entrequadra 6/8 Área Especial 3 – Setor Norte

UBS 2 Brazlândia – Vila São José

Horário de vacinação: das 8h às 17h – De SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Quadra 45 – Vila São José

UBS 4 Brazlândia – Veredas

Horário: das 8h às 16h – às SEGUNDAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Área Especial 1 – Setor Veredas II

UBS 5 Brazlândia

Horário: das 8h às 16h – às QUARTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: DF 240 / DF 008 / DF 445 Km 4 Reserva A

UBS 6 Brazlândia

Horário: das 8h às 16h – às SEXTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: DF 180/DF 205 Km 5 – Fazenda Almécegas

UBS 7 Brazlândia – Incra 8

Horário: das 8h às 16h – às TERÇAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: INCRA 8 CAAG Quadra 15

UBS 8 Brazlândia – Torre de Brazlândia

Horário: das 8h às 16h – às QUINTAS-FEIRAS (Dias úteis)

Endereço: Radiobras – Chácara Santa Helena – Capela Rural Oeste