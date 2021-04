UTIs: ocupação nos hospitais segue acima de 99%

Até o momento da publicação desta reportagem, 356 pessoas aguardam leito de UTI na capital

A taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos com Covid está em 99,22 nos hospitais públicos do Distrito Federal. De acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 8h10 desta segunda-feira (5), seis leitos estão vagos, mas apenas três são para pacientes adultos.

Na rede privada de saúde o índice consegue ser pior. Os hospitais particulares do DF estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos em 99,30%. Isso porque só três leitos estam vagos. Até o momento da publicação desta reportagem, 356 pessoas aguardam leito de UTI na capital.

Covid-19 no DF

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.088 novos diagnósticos de covid-19 e 53 óbitos. Desde o início da pandemia, 349.775 pessoas já foram infectadas na capital e, até domingo (4), 13.814 casos ainda estavam ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (37.891), Plano Piloto (33.435) e Taguatinga (28.062).

Do total de 349.775 mil casos, 6.288(1,8%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 329.673 (94,3%) estão recuperados.