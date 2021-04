UTI: rede pública segue acima dos 97% de ocupação

Na rede privada de saúde o índice é menor, mas segue preocupante. Os hospitais particulares do DF estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos em 93,81%

A taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos com Covid está em 97,97% nos hospitais públicos do Distrito Federal. De acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 8h10 desta terça-feira (6), dezessete leitos estão vagos, mas apenas oito são para pacientes adultos.

Na rede privada de saúde o índice é menor, mas segue preocupante. Os hospitais particulares do DF estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos em 93,81%. Isso porque vinte e seis leitos estão vagos. Até o momento da publicação desta reportagem, 346 pessoas aguardam leito de UTI na capital.

Covid-19 no DF

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.388 novos diagnósticos de covid-19 e 78 óbitos. Desde o início da pandemia, 351.163 pessoas já foram infectadas na capital e, até segunda-feira (5), 14.037 casos ainda estavam ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (37.971), Plano Piloto (33.621) e Taguatinga (28.142).

Do total de casos confirmados, 6.366 (1,8%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 330.760 (94,2%) estão recuperados. Quanto ao total de óbitos, 5.838 eram moradores do DF e 528 de outros estados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE