UTI: rede pública está com 98,46% dos leitos ocupados

A taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes adultos com covid-19 no DF está em 98,46% na rede pública de saúde. De acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 12h10, mostra que 24 leitos aguardam liberação e 14 leitos disponíveis. Porém, das vagas disponíveis apenas 5 são para adultos.

A situação da rede privada de saúde é um pouco melhor, mas ainda preocupa. A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais particulares está 90,33%. Do total de 365 leitos, 328 estão ocupados e existem 36 leitos vagos.

No momento, existem 285 pessoas na lista de espera por leito de UTI no DF .

Covid no DF

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.699 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 317.880 pessoas já foram infectadas na capital. As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (34.265), Plano Piloto (30.108) e Taguatinga (25.587).

Do total de 317.880 mil casos, 5.116(1,6%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 296.802 (93,4%) estão recuperados. Do total de óbitos, 456 eram moradores de outros estados. Com relação ao local de residência dos casos, 278.567 (87,6%) residem no DF e 24.457 (7,7%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.