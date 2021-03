UTI: rede pública com 100% de ocupação nesta quinta (25)

Até o momento da publicação desta reportagem, 374 pacientes aguardam um leito de UTI na capital federal

Na manhã desta quinta-feira (25), a taxa de ocupação nos leitos de UTI para adultos com Covid-19 no DF alcançou 100% nos hospitais públicos da capital. Isso porque dos 7 leitos disponíveis, 3 são pediátricos e 4 neonatais, ou seja, nenhum preparado para pacientes adultos, de acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 8h10.

A situação na rede privada de saúde da capital também é chocante. A taxa de ocupação de leitos de UTI no hospitais particulares do DF está em 99,05%. No momento, apenas 5 leitos estão vagos e das vagas disponíveis, 4 são para pacientes adultos.

Covid-19 no DF

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.195 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 333.348 pessoas já foram infectadas na capital e, até quarta-feira (24), 15.740 casos estavam ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (35.960), Plano Piloto (31.845) e Taguatinga (26.794). Nas últimas 24 horas foram registrados 16 óbitos.

Do total de 333.348 mil casos, 5.553 (1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 312.055 (93,6%) estão recuperados. Do total de óbitos, 5.075 eram moradores do DF e 478 de outros estados.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta