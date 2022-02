UTI no HRAN passa a ser exclusiva para pacientes covid

Nova estruturação foi montada para aliviar ocupação no DF

A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) receberá apenas pacientes contaminados com a covid-19 a partir desta quarta-feira (23). A exclusividade na UTI, que conta com 20 leitos, faz parte de um esforço para aumentar a capacidade da rede no combate à pandemia.

A nova estruturação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). A pasta ressaltou também que o hospital “continua atendendo pacientes não covid”, e que somente os leitos de UTI estão com a exclusividade para o novo coronavírus.

De acordo com a Sala de Situação da SES-DF, até a última atualização às 10h25, do total de 20, há apenas três leitos ocupados na UTI do HRAN. A ocupação total da capacidade do DF está em 78%.