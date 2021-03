UPAs atenderam mais de 1,2 mil casos de covid, em nove dias

Até agora, em março, foram realizados 1.107 testes e confirmados 433 pacientes com coronavírus

O mês de março mal começou, porém as seis unidades de pronto atendimento (UPAs), coordenadas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), já receberam 1.241 pacientes com sintomas de covid-19. Neste período, 1.107 testes de covid foram realizados, sendo que 433 tiveram resultado positivo.

A diretora pré-hospitalar do Iges, Nadja Vieira, analisa que embora haja um crescimento na quantidade de demanda, todos os pacientes foram assistidos. “Tivemos muitos atendimentos durante esses dias, mas os profissionais das UPAs têm feito todo o esforço necessário para atender os pacientes”, ressaltou.

A gerente da UPA de Samambaia, Regilane Fonseca, informou que, somente durante a madrugada desta segunda (9) para terça-feira (10), a equipe recebeu 60 pacientes, entre pessoas com sintomas de covid e outras doenças, sendo 12 oriundas de ocorrências do Samu 192 e do Corpo de Bombeiros. “No total, 221 pacientes foram atendidos em 8 e 9 de março, sendo 60 apenas na madrugada”, contabilizou a gerente. “Nenhum paciente deixou de ser atendido. Estamos recebendo esses pacientes e buscando retaguarda na rede de saúde hospitalar. O trabalho esta sendo feito. Não estamos medindo esforços”, garantiu, fazendo um apelo à população: “Fique em casa e ajude os profissionais de saúde neste momento”.

A técnica de enfermagem Ana Maria Duarte também destacou a dedicação dos profissionais para atender a todos. “Realmente, a epidemia existe” alertou. “Estamos fazendo o que é humanamente possível para atender o máximo de pessoas, mas somos uma equipe humana fazendo o possível e o impossível para melhor atender ao paciente”.

Número de atendimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A UPA de Sobradinho é a unidade que liderou o número de atendimentos de pacientes com sintoma de covid-19 nos nove primeiros dias de março. Foram 357 atendimentos e 98 testes. Depois, vêm as UPAs de Ceilândia (353 atendimentos e 332 testes), Samambaia (310 atendimentos e 247 testes), São Sebastião (276 atendimentos e 186 testes), Recanto das Emas (154 atendimentos e 154 testes) e Núcleo Bandeirante (101 atendimentos e 90 testes).

Já em fevereiro, foram 2.214 atendimentos médicos e 2,1 mil testes, sendo 907 casos confirmados. Foram 952 atendimentos e 777 testes na UPA de Samambaia, 835 atendimentos e 229 testes em Sobradinho, 479 atendimentos e 266 testes na UPA de São Sebastião, 415 atendimentos e 357 testes na UPA de Ceilândia, 243 atendimentos e 229 testes na UPA do Núcleo Bandeirante, 242 atendimentos e a mesma quantidade de testes na UPA do Recanto das Emas.

Os profissionais de saúde do Iges-DF continuam pedindo aos moradores que sigam as orientações para evitar a transmissão da covid-19. “Lave as mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel, use a máscara e mantenha o distanciamento social”, reforça Nadja Vieira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília