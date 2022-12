UPA de São Sebastião terá rota acessível até ponto de transporte público

Iniciativa prevê estabelecimento de trajeto contínuo, sinalizado e sem obstáculos ao longo de 10.460m²

Usuários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião serão beneficiados com a criação de uma rota acessível que liga o ponto de ônibus na Avenida São Sebastião à UPA. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), prevê melhorias na área de 10.460m² compreendida pelo trajeto.

Em todo percurso haverá a recuperação das calçadas, acessibilidade com rampas e sinalização tátil, travessias para pedestres, organização dos estacionamentos e arborização. Também serão instalados bancos, paraciclos e lixeiras nas paradas de ônibus, que passarão por trabalhos de recuperação.

O projeto de aperfeiçoamento do sistema viário e de desenvolvimento da rota acessível, que vai garantir a circulação de pedestres – especialmente a de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, foi autorizado pela Portaria nº 118, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de terça-feira (27).

Após a aprovação, o projeto será encaminhado para orçamento e obtenção de recursos para a licitação da obra. Até o momento já foram aprovadas rotas acessíveis até os hospitais de Planaltina, Sobradinho, Guará, Ceilândia e Samambaia, Santa Maria e Brazlândia.