Universitários de engenharia visitam obras do Drenar-DF

Nesta sexta-feira (29), foi a vez de os estudantes de engenharia das universidades Paulista (Unip), Centro Universitário Planalto (Uniplan) e UDF conhecerem de perto o Drenar-DF, maior programa de escoamento e captação de águas pluviais do Governo do Distrito Federal (GDF), que acabará com os pontos de alagamento da Asa Norte.

Cerca de 30 alunos acompanharam a apresentação técnica do projeto no auditório da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e visitaram as obras da bacia de detenção, localizada no Setor de Embaixadas Norte.

Para Sandro Pedrotti, professor de Engenharia Civil da UDF, a visita ao canteiro foi de fundamental importância para os estudantes. “Isso é engenharia aplicada e acrescenta muito ao conhecimento dos alunos essa presença no canteiro de obras, na execução de fato, principalmente em uma obra de grande porte como essa”, conta o professor.

Ele destaca ainda a dimensão do Drenar-DF para a cidade. “Acredito que, quando concluída, as pessoas perceberão rapidamente os efeitos positivos da obra, principalmente no período de chuva. É ter uma Brasília ainda melhor para os moradores no que diz respeito ao sistema de escoamento das águas pluviais”, completa.

A aluna do sexto período Maria Eduarda Martins não tinha ideia da magnitude das obras do Drenar-DF e ficou impressionada. “Não tinha noção de que exigia uma estrutura dessa dimensão, nem que a demanda fosse tão grande assim. Nunca tive um contato dessa forma com uma obra, vi como os operários de fato trabalham, como são as normas de EPI, a estrutura de aço, foi muito legal”, disse a estudante.

Hamilton Lourenço Filho, diretor técnico da Terracap, salienta que diversas universidade, entidades de classe, órgãos controladores e até representantes da população já foram convidados para conhecer o projeto, e que as visitas são essenciais para disseminar a estrutura que está sendo construída. “É uma obra toda subterrânea, então, as visitas têm o objetivo de mostrar a dimensão real da estrutura. É importante que a população conheça esse projeto, afinal, elas estão passando por baixo da construção”, diz.

Sistema Drenar-DF

A tubulação do Drenar-DF está sendo construída na Asa Norte, partindo da Arena BRB (Estádio Nacional Mané Garrincha) e indo até o Lago Paranoá, com o método tunnel liner, em que apenas os poços de visita (PVs) são visíveis para a população. Dos 104 PVs previstos, 48 estão concluídos. Ao todo, são 7,68 km de túneis, dos quais 3.058 km já foram escavados.

Com um investimento na ordem de R$ 174 milhões, a obra é executada por empresas contratadas pela Terracap. O sistema segue em paralelo às quadras 902, 702, 302, 102, 202 e 402 da Asa Norte e cruza o Eixo Rodoviário Norte (Eixão) e a L2 Norte.

A cada 46 cm de solo escavado, chapas de aço corrugado são montadas para sustentar o túnel aberto. As placas, com espessuras que variam de 2,2 mm a 6,5 mm, são parafusadas umas às outras conforme a escavação avança. Para aumentar a resistência das galerias, o interior da tubulação é revestido com uma camada de concreto que varia de 5 cm a 7,5 cm de espessura, o que protege o aço do efeito corrosivo da água.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília