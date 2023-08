Uniformes de seguranças do Metrô-DF terão câmeras

Os recursos serão provenientes de emenda parlamentar, destinada pelo deputado distrital Max Maciel

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) publicou aviso de licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de câmeras de corpo para uso no uniforme dos empregados do Corpo de Segurança Operacional da companhia.

Além de fornecer as câmeras, a licitação inclui os serviços de estação de dados para carregamento, gravação, armazenamento, gestão e transmissão de imagens captadas durante as atividades operacionais nas estações da companhia.

Os equipamentos que serão adquiridos têm como objetivo ser mais uma ferramenta de monitoramento e proteção aos usuários do sistema e dos agentes públicos, como representantes da Companhia.

As câmeras de corpo servem como uma ferramenta ostensiva para inibir as ações ilícitas, além de preservar a integridade física de todos. “As câmeras também demonstram que a companhia tem compromisso com a transparência das atuações realizadas pelo Corpo de Segurança Operacional, garantindo que elas sejam feitas de forma regular e legal, e que as eventuais apurações de condutas sejam mais efetivas e rápidas”, defende o presidente da companhia, Handerson Cabral.

O valor estimado da contratação é sigiloso, em obediência aos arts. 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Metrô-DF. Os recursos serão provenientes de emenda parlamentar, destinada pelo deputado distrital Max Maciel.

O Metrô-DF pode ser o primeiro ente do Distrito Federal a adotar o equipamento para o serviço de segurança, itens que já são utilizados em outros estados. Atualmente,

o efetivo operacional da segurança do Metrô-DF conta com 219 empregados.

*Com informações da Agência Brasília