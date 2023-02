Unidade de Cryptoativos emite alerta sobre a contratação de corretoras especializadas

A Crypto/MPDFT recomenda que os cidadãos devem pesquisar o histórico das empresas antes da assinatura do contrato

A Unidade Especial de Cryptoativos (Crypto) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) emitiu nesta terça-feira, 7 de fevereiro, alerta aos investidores brasileiros em moedas digitais sobre a contratação de corretoras especializadas.

A Crypto/MPDFT recomenda que os cidadãos devem pesquisar o histórico das empresas antes da assinatura do contrato, para evitar a perda do capital investido em golpes ou pirâmides financeiras. A Unidade orienta ainda que é preciso ter a certeza de que a corretora escolhida é conceituada no mercado, com solidez financeira e soluções tecnológicas adequadas ao ecossistema. Outro fator importante é a oferta de suporte técnico na língua portuguesa para a resolução de eventuais problemas.

“Nos últimos anos, a população brasileira tem demonstrado grande interesse em investir em moedas digitais. Diversas pessoas, muitas vezes sem experiência, têm negociado ativos criptográficos. As corretoras, também conhecidas por exchanges, são a forma natural de entrada destes novos investidores no mercado”, esclarece o alerta da Unidade Especial de Cryptoativos do MPDFT.

