UnDF lança cinco novos cursos de graduação

Nesta quarta-feira (24), a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), as autorizações para a abertura de novos cursos de graduação: letras (português), letras (inglês), atuação cênica, ciência da computação e dança. Divididos entre licenciaturas, bacharelado e formação tecnológica, os cursos irão funcionar no campus Norte da instituição e já estão previstos no próximo processo seletivo estudantil, com ingresso no segundo semestre de 2024. Assim, a UnDF funcionará nos três períodos: matutino, vespertino e noturno.

Dança

Com uma carga de 2.400 horas distribuídas em três anos, o curso superior de tecnologia em dança será ofertado no período noturno, com entrada para 30 novos graduandos a cada ano. O professor da UnDF Edson Beserra explica que a graduação oferecerá uma cartela de unidades curriculares que vai desde as pesquisas mais recentes acerca de dramaturgia e criação na dança até propostas de pensamento do corpo que partem das culturas afro-indígenas.

“Inova por ser o primeiro curso de tecnologia em dança no país e tem o comprometimento intrínseco com a indissociabilidade entre prática e teoria em direta ligação com o mundo do trabalho. A graduação preenche uma lacuna histórica na qualificação de artistas da dança no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride), quando se trata de formação científica no ensino superior”, destaca o docente que colaborou na construção do projeto pedagógico do curso (PPC).

Letras (português) e letras (inglês)

As licenciaturas em letras (português) e letras (inglês) terão duração de quatro anos. O objetivo geral dos dois cursos é a formação do professor para trabalhar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, principalmente para atuação na Ride/DF.

“Nossa maior preocupação ao montar esses cursos foi ofertar uma formação presencial completa, de qualidade, na universidade pública. As matrizes curriculares estão bem atualizadas e coerentes com o contexto da Ride porque esperamos formar profissionais competentes que sejam, também, cidadãos capazes de refletir criticamente e transformar a realidade”, detalha a professora Carolina Ramos Henrique, integrante do grupo de docentes que elaborou os projetos pedagógicos dos dois cursos.

No caso de letras (português), a graduação terá carga horária total de 3.645 horas e será ofertada nos períodos matutino e noturno. “Um dos aspectos fundamentais do PPC de letras (português) é levar em consideração a realidade sociocultural do Distrito Federal. Nesse sentido, a unidade curricular Literatura do Distrito Federal foi criada com o intuito de fortalecer a produção literária do DF, pois pretendemos dar espaço para diferentes nomes da nossa literatura dialogarem com a comunidade e construir práticas pedagógicas para estudantes e professores da educação básica”, aponta o professor Fernando Fidelix Nunes.

Já a licenciatura em letras (inglês) da UnDF – com carga horária de 3.555 horas – será ofertada no período vespertino. Inclusive, a ampliação de turno para o horário da tarde é uma outra novidade prevista no novo processo seletivo estudantil.

“Nossa expectativa para o curso de licenciatura em letras (inglês) é formar cidadãos globais conscientes do papel da língua inglesa na construção de pontes culturais e profissionais ao redor do mundo. Além de promover o domínio da língua e das literaturas em inglês, buscamos desenvolver o reconhecimento das dinâmicas políticas, ideológicas e sociais que influenciaram a disseminação global do idioma”, observa o professor Guilherme Borges.

Atuação cênica

Outro curso superior que também será ofertado no período vespertino é o tecnológico em atuação cênica. Com duração de três anos, a graduação é estruturada em etapas temáticas semestrais, promovendo integração entre suas unidades curriculares.

De acordo com o professor da UnDF Jorge Marinho, o curso desenvolve um olhar sensível às complexidades do DF e da Ride, investigando as cenas, teatralidades e potencialidades muitas vezes negligenciadas. Além disso, propicia diálogos com os cursos superiores de tecnologia em dança e produção cultural da UnDF, por meio de unidades curriculares eletivas interdisciplinares.

“Buscamos ampliar a rede de educação superior pública e artística local, com aspectos inovadores e fortalecendo a formação em atuação cênica neste território, considerando que as artes possuem um papel imprescindível para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável”, argumenta o docente que participou da elaboração do projeto pedagógico do curso.

“Os estudantes podem esperar um currículo intenso e atualizado, resultado de muito diálogo e pesquisas. Espero que cheguem cheios de entusiasmo e disposição para enfrentar criativamente os desafios do processo de implantação. E que a chegada das novas graduações em artes oferecidas pela nossa universidade pública distrital seja motivo de celebração. Convido todas as pessoas a conhecerem o PPC do curso”, complementa Jorge Marinho.

Ciência da computação

Com uma carga horária total de 3.200 horas e uma admissão anual de 40 estudantes, o curso será ofertado no período noturno. “Seu principal foco reside na criação de soluções tecnológicas, impulsionando os estudantes a desenvolverem projetos aplicados que abordam desafios contemporâneos apresentados por parceiros institucionais, empresas privadas e organizações do terceiro setor”, descreve Guilherme Baroni, representante do corpo técnico da UnDF que colaborou para a produção do Projeto Pedagógico do Curso.

“Além disso, o curso enfatiza um forte aspecto extensionista, por meio de estágios acadêmicos e empresariais. A partir do terceiro semestre, os estudantes são imersos em áreas de atuação profissional, permitindo-lhes entrar em contato direto com as demandas e a realidade do mercado de trabalho”, completa Baroni.

*Com informações da Agência Brasília.