UnB inaugura usinas solares no campus Gama

Em parceria com a Neoenergia, equipamentos têm como finalidade promover a utilização de uma energia limpa e renovável

A Universidade de Brasília (UnB) e a Neoenergia Distribuição Brasília inauguraram, na quinta-feira (18), duas usinas de geração de energia solar no campus Gama (FGA). Os equipamentos foram instalados por meio do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Aneel, e têm como finalidade promover a utilização de uma energia limpa e renovável, além de contribuir com a descarbonização e diminuir o valor das contas de luz da instituição.

A construção das duas usinas solares recebeu um investimento superior a R$ 1,3 milhão, sendo R$ 780 mil da Neoenergia Brasília e R$ 505 mil da UnB. Juntos, os empreendimentos possuem uma capacidade instalada de 246 kWp. Além das duas usinas solares, a Neoenergia Brasília ainda promoveu a substituição de 3.476 lâmpadas do campus por equipamentos com a tecnologia LED, que possuem uma maior luminosidade, duração e qualidade em relação às que existiam no local.

“A inauguração da usina contribui não apenas com a questão da rentabilidade dos custos da Universidade, mas inaugura, também, o uso de uma fonte renovável de energia limpa na instituição, que é o que nós acreditamos e apostamos enquanto companhia energética”, afirmou a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Mascarenhas.

Com as duas usinas solares e a troca das lâmpadas, a expectativa é que a sejam economizados cerca de 454 MWh/ano, o que representa cerca de R$ 180 mil menos gastos com energia por ano.