UnB coloca 17 imóveis à venda

A Universidade de Brasília (UnB) colocou à venda 17 apartamentos na Asa Norte. Parte dos imóveis está disponível para ofertas até o dia 8 de novembro e a outra até 9 de novembro. As compras serão realizadas através da plataforma de venda de imóveis públicos desenvolvida pelo Serpro em parceria com a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), a VendasGov. É importante lembrar que pessoas de todas as partes do Brasil podem realizar ofertas. Com informações da Agência Brasil.

São 16 apartamentos de três quartos e um de dois quartos. A área total dos imóveis varia de 80 metros quadrados a 143 metros quadrados. Para participar da concorrência, o interessado deve depositar caução de 5% referente ao valor inicial dos imóveis, avaliados entre R$ 890 mil e R$ 1,440 milhão.

Podem concorrer ao processo pessoas físicas e empresas, inclusive para mais de um apartamento. Os vencedores devem pagar à vista, sendo permitidos financiamentos, desde que estejam no prazo estabelecido no edital. Os valores das cauções depositadas serão devolvidos aos interessados que não adquirem o imóvel.

Na plataforma VendasGov é possível acessar os editais e conhecer todas as condições exigidas para participar. Os apartamentos estão desocupados e podem ser visitados em dias úteis. Basta solicitar o agendamento pelo e-mail da UnB.

“De acordo com a UnB, os recursos oriundos da alienação dos imóveis serão utilizados, exclusivamente, para investimento nas atividades-fim de ensino, pesquisa e extensão, como o Plano de Obras, aprovado pelo Conselho de Administração (CAD) da UnB, e compra de equipamentos, por exemplo”, informou o Serpro.

A plataforma VendasGov foi lançada em agosto deste ano, quando passou a operar plenamente para receber imóveis de novos entes públicos, de qualquer esfera e poder. A UnB é a primeira instituição pública que utiliza a plataforma para alienação de bens imóveis.