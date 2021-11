UnB aprova retomada parcial das aulas presenciais

A medida começa a valer no próximo semestre, previsto para começar em 17 de janeiro de 2022

Na quinta-feira (4), o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade de Brasília (UnB) aprovou a retomada parcial das aulas presenciais na instituição.

A medida começa a valer no próximo semestre, previsto para começar em 17 de janeiro de 2022. A resolução prevê critérios de prioridade para as ofertas, como disciplinas para estudantes formandos e disciplinas práticas que não puderam ser adaptadas para a forma remota. “A priorização não é restritiva, não é um requisito para a oferta”, frisa o decano de Ensino de Graduação, Diêgo Madureira. “As unidades podem oferecer, a seu critério, qualquer disciplina do componente curricular.”

De acordo com a UnB, a norma aprovada também prevê que, caso as prioridades listadas sejam atendidas, as unidades acadêmicas poderão ofertar outras disciplinas práticas ou teóricas, sempre seguindo os documentos orientadores para a retomada das atividades presenciais.

As atividades oferecidas em estágios, trabalhos de conclusão de curso, atividades de extensão e iniciação científica deverão ter suas ofertas avaliadas pelos colegiados dos cursos, levando em consideração as orientações do Comitê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19 (Coes) e do Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação (Ccar).

Ainda serão mantidas as ofertas de disciplinas no formato virtual. Os docentes terão autonomia, por exemplo, para decidir aplicar somente provas ou atividades de campo de forma presencial. Podem seguir ainda com tarefas, seminários e aulas nas plataformas virtuais da Universidade, seja de forma síncrona ou assíncrona, mediante aprovação de plano de ensino pelo colegiado do curso.

O Cepe poderá retroceder à etapa 1 das atividades a qualquer tempo, de acordo com a avaliação da situação epidemiológica da pandemia de covid-19. O Conselho de Administração (CAD) da Universidade vai se reunir na próxima quinta-feira (11) para votar a minuta que prevê a retomada das atividades da UnB no âmbito administrativo. Se a resolução for aprovada, as atividades presenciais de técnicos administrativos e terceirizados devem ser retomadas no dia 29 de novembro.