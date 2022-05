Um ônibus colidiu com uma árvore na BR 020

Um ônibus colidiu com uma árvore no Km 3 decrescente da BR 020, próximo ao condomínio Império dos Nobres, em Sobradinho. O acidente aconteceu por volta das 16 horas da atarde desta sexta-feira (13). Não houve feridos no acidente. O veículo era da empresa Expresos Espírito Santo e teria invadido a contra mão de direção. A Rodovia Federal está interditada somente no sentido Sobradinho – Brasília. A equipe da Polícia Rodoviária Federal está atuando no local juntamente com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.