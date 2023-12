Um natal de caridade para o Lar dos Velhinhos

A instituição atua há 43 anos e está com uma campanha ativa de arrecadação de leite e fraldas geriátricas

A campanha para a ceia de Natal do Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante, foi encerrada, e eles vão receber a aguardada visita do Papai Noel com os presentes na próxima segunda-feira (25), feriado de Natal. A instituição atua há 43 anos e está com uma campanha ativa de arrecadação de leite e fraldas geriátricas tamanho GG e XG, os itens mais utilizados no lar.

A árvore de Natal do Lar dos Velhinhos foi montada com muito entusiasmo por todos os 92 idosos assistidos. Segundo informações da instituição, todos eles escreveram cartinhas com o que queriam ganhar de presente e foram apadrinhados na campanha que já foi finalizada. Entretanto, mensalmente são gastos cerca de R$ 18 mil somente com fraldas geriátricas e leite — são 10,3 mil unidades de fraldas e 1,3 mil litros de leite por mês.

“Nós gostaríamos de agradecer pelos presentes arrecadados e pelos itens para a ceia deles na segunda-feira (25), mas nós lançamos outra campanha, já que estamos sempre está precisando [de fraldas e leite] para suprir o estoque da instituição”, conta a voluntária do Lar dos Velhinhos, Lilian Carvalho.

Lilian convida a todos para irem conhecer a rotina da casa e visitar os idosos que lá vivem. “Alguns não têm família e se sentem bem quando recebem visitas”, afirmou. Ela conta que os colaboradores do Lar dos Velhinhos irão fazer a ceia de Natal a partir das 14h, para os idosos, com a entrega dos presentes.

Durante todo ano são feitas campanhas de doações para ajudar a manter a instituição. A campanha de Natal é uma das mais importantes e especiais, pelo momento e pela espera dos idosos para ganhar os presentes entregues pelo “Papai Noel”, e isso só é possível graças à colaboração dos doadores que auxiliam com a arrecadação de todos os presentes.

A instituição também está aceitando doações de móveis, roupas, produtos de higiene, limpeza e alimentos. Uma marca de roupas local, Ferretti Wear, inclusive, decidiu apoiar o Lar dos Velhinhos com a doação de peças de algodão ecologicamente correto. Segundo o empresário Salomão Ferretti, dono da Ferretti Wear, a cada R$ 350 reais em itens vendidos, foi doada uma peça para o abrigo. Ele considera que, mesmo em um momento de dificuldade no mercado, a campanha conseguiu vestir quase todos os idosos com uma lista de mais de 30 nomes. “Alguns clientes ficaram muito felizes em fazer parte e apoiar a causa ao comprar moda de uma marca local, por gerar renda e solidariedade”, afirma Salomão. A contagem de peças e vendas da campanha se encerra nesta sexta-feira (22), e as entregas começam às 15h.

Serviço

Campanha de doação para o Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Pix: 00.065.060/0001-92

Plataforma de doações institutointegridade.org

Endereço para entrega de doações na portaria da instituição que recebe doações 24h SMPW TRECHO 03 ÁREA ESPECIAL 01/02

Para mais informações: (61) 3552-0504 / 98539-5962 / @LardosVelhinhosMariaMadalena