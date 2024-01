“Um feliz DF para você”, celebra Ibaneis

Ibaneis disse que o objetivo de 2024 é seguir trabalhando por um Distrito Federal mais justo e progressista

Na noite de ontem (1º), às 20h40, o governador Ibaneis Rocha (MDB) compartilhou uma mensagem de ano novo, onde desejou um “feliz DF” para todos, compartilhou os esforços do Governo do Distrito Federal e comemorou a conclusão de obras.

Investimos mais de um bilhão de reais, realizamos mais de 6 mil obras, marcando o ano como um período de grandes conquistas e metas concluídas. Na área de mobilidade urbana, entregamos obras que desafogaram o trânsito e trouxeram fluidez para o dia a dia dos brasilienses. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) January 1, 2024

O governador também comemorou a ampliação do Ensino Médio, proporcionando aos jovens da capital federal oportunidades para o futuro, e do atendimento do programa Família Acolhedora, que continuou com projetos sociais como o Cartão Prato Cheio e o Cartão Gás.

Para completar, Ibaneis disse que o objetivo de 2024 é seguir trabalhando por um Distrito Federal mais justo e progressista. “Ainda há muito o que ser feito, e vamos continuar trabalhando no mesmo ritmo, com obras e ações importantes”, finalizou.