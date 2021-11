Últimos dias para resgatar prêmios do Nota Legal

Basta acessar o site do Nota Legal, clicar na aba “Sorteio” e, em seguida, na opção “Indicar dados bancários para o crédito do prêmio”

Os contribuintes sorteados na última edição do Nota Legal, realizado em 25 de maio, têm até o próximo dia 21 para indicar a conta corrente ou a poupança para recebimento dos valores. Sem a indicação, o prêmio é devolvido aos cofres públicos.

A operação é simples: basta acessar o site do Nota Legal, clicar na aba “Sorteio” e, em seguida, na opção “Indicar dados bancários para o crédito do prêmio”. Os contribuintes que foram sorteados são alertados sobre o prêmio logo que acessam o site, em uma janela pop-up.

A Secretaria de Economia (Seec) reforça a importância de manter os dados cadastrais atualizados no site do programa para facilitar a comunicação da premiação via e-mail. Para conferir e, caso necessário, atualizar os dados, basta clicar em “Configurações” e depois em “Alterar dados pessoais”.

O sorteio de maio contou com 41.414.649 bilhetes e 822.414 contribuintes aptos a concorrerem aos prêmios. Ao todo, o GDF distribui R$ 3 milhões para 12,6 mil bilhetes ganhadores, com valores entre R$ 100 e R$ 500 mil.

As informações são da Agência Brasília