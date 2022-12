Últimos dias para adotar uma cartinha dos Correios

Crianças carentes de todo o DF enviaram pedidos de Natal ao bom velhinho. Ainda há mais de 200 pequenos sem apadrinhamento

Hoje e amanhã são os últimos dias para que solidários possam adotar uma cartinha e ajudar na campanha Papai Noel dos Correios, realizada há 30 anos pela instituição. No portal dedicado à ação filantrópica, que atende a mais de 5 mil crianças carentes na capital, ainda restam cerca de 200 cartas de meninos e meninas do Distrito Federal com o sonho de ganhar um presente especial do bom velhinho.

Para quem deseja ajudar, basta acessar o site www.blognoel.correios.com.br e seguir as instruções, selecionando a Unidade da Federação do DF e a cartinha da criança que preferir. Depois de comprar o presente pedido, embalar e escrever um recado, os colaboradores devem entregá-los no ponto de coleta de preferência. São quatro no DF, nas regiões de Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul e Taguatinga.

A idade das crianças varia entre 0 a 10 anos, e os pedidos são variados. É possível aplicar um filtro e escolher a melhor opção para ajudar, com separação entre bicicletas, brinquedos musicais, jogos, entre outros. Nos quadros para a escolha das cartinhas, o pedido de presente está descrito juntamente com a idade e o sexo da criança.

Nas cartinhas escaneadas e digitalizadas, é possível ver alguns desenhos feitos pelas crianças e a grafia dos pedidos, possibilitando que o doador selecione aquela que mais se identificar. O estudante do 2º ano do Ensino Fundamental, Nicolas Brayan Freitas, de 7 anos, por exemplo, escreveu, à sua maneira, que gostaria de ganhar do “querido Papai Noel […] uma beyblade e uma bicicleta”. Ele desenhou o desejo abaixo do pedido.

Já a pequena Ana Júlia de Oliveira, de 9 anos, foi mais detalhista e disse que gosta de estudar, brincar e assistir TV. “Eu gostaria de ganhar um skate, mas se o senhor não puder me dar, gostaria de ganhar uma casinha da Barbie, ok?”, escreveu. Para finalizar, desejou “um feliz Natal abençoado, Papai Noel!”. Embaixo do pedido, ela desenhou o bom velhinho com seis crianças de mãos dadas.

Diogo Arthur, de 10 anos, estudante do 3º ano, também escreveu mais na cartinha. “Querido Papai Noel, tudo bem com você? Espero que sim! Neste ano tenho sido um bom aluno e um bom filho. Respeito a todos ‘i’ divido meus brinquedos. Ajudo em casa com as tarefas da mamãe e tenho estudado muito”, disse.

Ele pediu “um videogame barato”, sendo um de seus sonhos, segundo ele. “Ou uma bicicleta com garupa, para dar carona ‘pro’ meu amigo. Meu Natal vai ‘se’ muito feliz se eu ganhar qualquer presente”. Ele finalizou com um abraço para o bom velhinho e o desenho de uma bicicleta e um videogame.

Ação histórica

De acordo com os Correios, a ação começou quando, “comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos” que eram enviadas ao órgão nesta época do ano, os funcionários da empresa decidiram fazer com que os pequenos tivessem seus desejos atendidos. O atendimento nas escolas começou em 2010 com alunos de escolas públicas.

“A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais”, afirma o órgão. Mais informações podem ser encontradas no site da organização.